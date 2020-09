Cote d'Ivoire: La FPU fait don d'un camion-citerne aux sapeurs pompiers

Le palais de la présidence de la République de Sao Tomé a abrité la cérémonie de remise du don d'un camion-citerne aux sapeurs-pompiers offert par la Co-Fondatrice de la Fédération pour la Paix Universelle (Fpu), Dr. Hak Ja Han Moon, le mardi 8 septembre 2020.

À cette occasion, Evaristo Carvalho, président de la République de Sao Tomé s'est dit heureux de l'acquisition d'un tel engin qui permettra non seulement de renforcer les relations amicales et la coopération entre le pays et la Fédération pour la paix universelle et de minimiser également le malheur du peuple Sao Toméen.

« C'est un véhicule qui contribuera à minimiser le malheur de nos populations face aux grands défis que nous avons avec les incendies qui se produisent presque quotidiennement », a-t-il indiqué.

Pour le Dr patern Zinsou, représentant de la Fpu, par ailleurs Vice-président de la Fpu-Afrique un tel don a pour but non seulement d'acheminer quelques matériels complémentaires, mais aussi de fournir une assistance technique et d'instruire les responsables du Groupement des sapeurs-pompiers de Sao Tomé-et-Principe sur l'exploitation et le fonctionnement efficients dudit camion.

« Ce don est un symbole de la concrétisation des vœux très chers de Mother Moon, de faire du continent africain en général, le pionnier d'une sainte communauté d'interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universelles sous la protection et l'amour de Dieu le Créateur.

Toutes entreprises humaines ont forcément besoin de l'attention et de la protection divine pour interagir sainement et pour la construction d'un monde de paix, de liberté, de prospérité et de bonheur », dit-il.

Dr Pattern Zinsou en a profité également pour annoncer l'arrivée très prochaine à Sao Tome, des experts et instructeurs Coréens de la Compagnie "Daewoo Trucks".

Une cérémonie qui a enregistré également les présences du chef d'État Major des armées, du représentant du haut commandement du groupement des sapeurs-pompiers et des conseillers à la présidence de la République de Sao Tomé.