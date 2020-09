Maroc: Rentrée scolaire - Trois questions au directeur de l'AREF de Souss-Massa

Agadir — Le directeur de l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Souss-Massa, Mohamed Jai Mansouri, revient, dans un entretien à la MAP, sur les préparatifs et les mesures adoptées afin d'assurer la réussite de la rentrée scolaire 2020-2021 dans un contexte épidémiologique lié là la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19).

1- Quelles sont les mesures prises pour assurer la réussite de la rentrée scolaire dans ce contexte exceptionnel de la Covid-19 ?

L'AREF de Souss-Massa a pris une série de décisions strictes visant à préserver la santé des élèves et celle des cadres administratifs, pédagogiques et techniques des établissements scolaires.

Ces décisions s'inscrivent dans la mise en œuvre des orientations du département de tutelle, des autorités sanitaires et des collectivités territoriales, visant à limiter la propagation de la pandémie. À cet égard, il est à souligner que la stratégie du ministère repose sur trois aspects fondamentaux à savoir:

A : L'aspect organisationnel: Des comités de pilotages ont été mis en place aux niveaux régional, provincial et local, chargés d'assurer le contrôle des établissements d'enseignement qui veillent à accueillir les élèves dans le strict respect des mesures de prévention sanitaire en vigueur.

Des comités de veille ont également été mis en place ayant pour mission de mener une communication constante avec les établissements scolaires et les autorités sanitaires, dans le but de suivre la situation épidémiologique et de proposer des mesures proactives pour tous éventuels cas.

B: La communication: L'AREF a produit des supports de communication (vidéos, affiches et brochures) ayant pour finalité de mettre en avant les mesures préventives et les règles d'hygiène à adopter pour lutter efficacement contre la propagation de ce virus, en plus de l'organisation des rencontres de sensibilisation et de prévention contre le coronavirus dans tous les établissements d'enseignement dans la région.

C: La logistique : Elle porte sur des mesures et procédures, comprenant notamment le port de masques de protection pour toute personne âgée de 11 ans et plus, le respect de la distanciation physique d'environ un mètre, le lavage régulier des mains avec de l'eau savonneuse et l'utilisation des désinfectants hydroalcooliques.

De même, les dispositions de la note ministérielle n° 20-39 ont été appliquées et le système d'enseignement par groupe de 20 élèves a été adopté.

2- Quel est le mode d'enseignement adopté au niveau de l'AREF de de Souss-Massa pour cette rentrée ?

A ce propos, le département de tutelle a déployé d'énormes efforts depuis le début de la pandémie et a pris des mesures importantes pour réunir les conditions propices garantissant le droit à la scolarisation, tout en veillant à assurer une protection et une sécurité sanitaire optimale des apprenants contre le risque de propagation du nouveau coronavirus, dans le cadre d'une approche participative impliquant les différents acteurs du système éducatif.

Cette pandémie a montré bel et bien que notre système éducatif dispose d'énergies créatives et d'un sens de patriotisme élevé. A cet égard, je cite le rôle de premier plan du corps enseignant, des administrateurs, des directeurs, des inspecteurs et des différents cadres pendant la période de confinement, les examens du baccalauréat et la rentrée scolaire actuelle.

Les formules pédagogiques (enseignement en présentiel ou à distance) ont été élaborées de façon proactive par le ministère de l'Education Nationale en partant de trois hypothèses.

Dans le premier cas où les établissements scolaires travaillent dans des conditions normales où, la situation épidémiologique s'améliore nettement, l'enseignement en présentiel sera adopté.

Dans le cas où la pandémie reste maîtrisée, l'enseignement en présentiel en alternance avec l'auto-apprentissage sera adopté.

L'enseignement à distance sera adopté dans le cas d'une augmentation des cas positifs de la Covid-19, qui est de nature à créer des risques à même de porter atteinte à la sécurité sanitaire des apprenants et du corps administratif et éducatif.

3- Comment faire adhérer le corps professoral et les élèves à cette nouvelle réalité pédagogique et organisationnelle ?

La bonne gestion de la chose pédagogique dans cette situation exceptionnelle requiert également, à mon avis, une gestion exceptionnelle.

Comme j'ai cité précédemment, le système éducatif dispose de compétences nationales qui ne cessent de relever les défis et je tiens à féliciter l'ensemble du corps pédagogique pour leur adhésion dans cette situation difficile et exceptionnelle.

Afin d'assurer l'implication des enseignants et élèves dans les approches pédagogiques, l'accent est mis sur les rencontres organisées par les inspecteurs visant à accompagner les enseignants en termes de gestion de l'emploi du temps et des activités de classe et de consolidation des acquis.