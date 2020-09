Congo-Kinshasa: ESU - Thomas Luhaka met fin à la remise des attestations de réussite aux étudiants finalistes

Dans une note circulaire datée du 9 septembre 2020, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU), Thomas Luhaka Losenjola, a instruit les Chefs d'établissements publics, privés agréés et privés admis à l'agrément de l'enseignement supérieur et universitaire, à octroyer un diplôme en lieu et place de l'attestation tenant lieu de diplôme à tout étudiant finaliste en ordre.

C'est conformément aux Ordonnances n°81-026, 81-027 et 81-028 du 3 octobre 1981 relative à la collation des grades académiques au sein des établissements supérieurs et universitaires.

«Alors que les instructions académiques obligent tout établissement supérieur et Universitaire tant public que privé à remettre, lors de la double cérémonie de collation des grades académiques et des clôture de l'année académique, les diplômes dûment entérinés ou homologués par le ministre de tutelle à l'étudiant finaliste, nombreux sont les établissements qui, en lieu et place du diplôme et/ou autres documents administratifs pourtant strictement interdites par le Ministre de tutelle», déplore le ministre de l'ESU.

Très inquiet, Thomas Luhaka signale encore que "qu'il ne se passe pas un seul jour sans que son cabinet enregistre les réclamations des étudiants des établissements respectifs, au sujet de leurs diplômes des premier et/ou deuxième cycles pour lesquelles ils confirment avoir payé tous les frais y afférents".

A l'en croire, les statiques indiquent que moins de 50% des établissements d'enseignement supérieur et universitaire transmettent les diplômes pour entérinement ou homologation au ministère de tutelle et pourtant, les frais y afférents ont été perçus.

Cela étant, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire invite par ailleurs les établissements qui n'ont pas encore passé commande des diplômes pour les années académiques antérieures d'entrer en contact avec l'administration du Ministre afin de remettre les étudiants lésés dans leurs droits. « Je ne voudrais plus attendre parler des arriérés des diplômes», a-t-il lâché.