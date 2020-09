Congo-Kinshasa: En mission de contrôle à la DGDA - La Commission Ecofin de l'Assemblée Nationale obtient l'implication de Sylvestre Ilunkamba

Dans le cadre d'une approche participative, la délégation de Députés Nationaux membres de la Commission économique et financière (ECOFIN) a échangé ce jeudi 10 septembre 2020 avec le Premier Ministre Ilunga Ilunkamba. Ces élus ont fait part au chef du Gouvernement du constat et préoccupations soulevés dans le cadre de la mission de contrôle budgétaire 2020 qu'ils effectuent actuellement dans les régies financières, les organismes mobilisateurs des recettes, particulièrement à la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA).

En effet, après lecture de différents documents et échanges avec les responsables de l'administration douanière ainsi que le Ministre des Finances, les membres de cette Commission ont noté quelques préoccupations sur le traitement des opérations douanières en RDC qui empêchent l'accroissement des recettes de l'Etat. Bien que la primeur de leur rapport soit réservée au bureau de l'Assemblée Nationale, cette délégation conduite par l'Honorable Constantin Mbengele a soumis au Chef du Gouvernement le condensé des résultats obtenus, à mi-parcours de sa mission.

Il s'agit de la question de la Valeur douanière ou la Valeur transactionnelle sur base du régime déclaratif de l'opérateur économique, les abus constatés dans l'octroi des exonérations, les compensations à réduire, les infrastructures douanières à construire à des postes frontaliers, les droits de sortie des produits miniers, et bien d'autres questions.

Le Chef de la délégation, l'Honorable Constantin Mbengele, affirme qu'il est nécessaire de revoir la législation en la matière. Les Députés Nationaux membres de la Commission ECOFIN de l'Assemblée Nationale en mission de contrôle à la DGDA se disent très rassurés de l'implication du Chef du Gouvernement Central, Ilunga Ilunkamba, comme Technicien et surtout Scientifique pour des réponses rapides à toutes ces questions.

"Le Premier Ministre a été très attentif ; ce sont des problèmes récurrents, des préoccupations que lui-même connaît déjà non seulement en tant que Premier ministre, mais aussi Professeur d'université, économiste de surcroit. Il nous a félicité de voir que la représentation nationale a fait un bon travail et a vraiment mis le doigt dans la plaie pour nous faire prendre conscience et continuer à travailler dans le sens de l'amélioration des recettes", a-t-il laissé entendre.