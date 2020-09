Congo-Kinshasa: Musique - La « Rumba-Trap », le nouveau style de Ferre Gola

Après trois ans sans album sur le marché, l'auteur compositeur et interprète, originaire de la République démocratique du Congo, Ferre Gola dit « le Padré », a annoncé la sortie de son premier titre « Regarde-Moi » extrait de son prochain album « Harmonie ».

Dans un style complètement différent de ses chansons précédentes, ce nouvel album comporte un mélange de la rumba congolaise et de la trap music. Sa sortie est prévue pour ce 11 septembre.

Pour la petite histoire, la Trap Music vient des USA dans les années 1990 et popularisée vers les années 2000 avec le rappeur américain T.I dans son album « Trap-Music ». Depuis 2010, ce style de music bouscule l'ordre courant musical en place avec des artistes comme Drake, Cardy-B, et pleins d'autres qui dominent le bilboard old endrade. Il a même influencé la music pop avec des artistes comme Beyoncé, Miley Cirus, Rihanna ...

Dans le but d'impacter et de toucher plus de personnes, Ferré Gola ou Jésus de Nuances a fait savoir que pour ce double album, il entend diversifier sa musique afin de sortir de la monotonie et des eaux stagnantes de la rumba. « Dans la rumba trap, on va voir l'originalité de Ferre Gola parce que je veux laisser une empreinte. Depuis que nos papas, nos aînés ont commencé dans la musique, je sais que nous avons dansé le soul, le rap... tout le monde aura une référence dans le style que je veux jouer », souligne l'artiste dans un live sur Instagram.

Et d'ajouter : « Je ne serai vraiment pas reconnu par mes admirateurs. J'ai chanté en anglais, français et espagnol. Plusieurs fans qui ne comprennent pas le lingala m'ont demandé de faire des morceaux qui leurs sont compréhensibles ».

Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas manqué de l'encourager et de le comparer à des stars à la voix mélancolique telle que Céline Dion. Toutefois, il n'a pas donné plus de détails sur les contours et les détours de ce double album.

Soulignons que Ferre Gola a reçu en 2017 le prix du meilleur artiste africain lors de la 11ème édition du canal 2'or, organisée par la chaîne camerounaise canal 2 international. Il possède dans sa discographie plusieurs albums tels que : Qui est derrière toi (2007), Boîte noire et Dérangement (2013-2015), QQJD (2017). Des singles comme « Tucheze » sorti en 2016, sur lequel il a invité la chanteuse kenyane Victoria Kimani. Cette chanson a fait un grand succès sur le continent africain et au niveau mondial.