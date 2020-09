Congo-Kinshasa: BCC - MECRECO porte plainte contre Déogratias Mutombo !

Deux plaintes ont été déposées, jeudi 10 septembre 2020, par le collectif de la Mutuelle d'épargne et de Crédit du Congo « MECRECO » en sigle, contre le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, Monsieur Déogratias Mutombo Muana Nyembo. Cette mutuelle a saisi au même moment deux Parquets Généraux, à savoir : Près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe et Près la Cour de Cassation. Ce mandataire public est reproché d'avoir remplacé illégalement les anciens agents de la "MECRECO " par le Comité d'administration provisoire.

Il est désormais dans le viseur de la justice congolaise. Lui, c'est le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, Déogratias Mutombo. Il a été accusé par le collectif de la Mutuelle d'épargne et de crédit du Congo, MECRECO, pour leur déchéance de la gestion de la mutuelle qu'ils jugent irrégulière, et la mise en place d'un autre comité d'administration provisoire, qui selon eux, conduit la mutuelle à sa propre mort. Visiblement, le collectif a mis Déogratias Mutombo sur le grill en adoptant la politique de deux fers au feu, par l'activation de deux plaintes bien ficelées pour en découdre avec Monsieur le gouverneur de la BCC aux Parquets Généraux, à savoir : Près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe et Près la Cour de Cassation.

Selon le collectif mis hors jeu par le gouverneur de la BCC, ce dernier refuse catégoriquement d'organiser une rencontre de concertation entre les parties prenantes en vue de relancer ce réseau, disent-ils, mal géré par le Comité d'administration provisoire qui a dépassé son mandat légal de plus de trois ans», indiquent les lettres de plainte.

En outre, un des membres du Comité d'administration provisoire a promis d'emprunter dans les jours qui suivent la voie des médias pour donner de plus amples éclaircissements sur ces plaintes.

Pour rappel, cette Mutuelle d'Epargne et de Crédit du Congo, est une coopérative du réseau qui a été créée en 2001. Elle a obtenu son agrément par la Banque Centrale du Congo en date du 07 septembre 2009, sous la référence gout ID.14/N°000893 en tant que coopérative centrale d'épargne et de crédit, conformément à la loi n°005/2002 du 07/05/2007 relative à la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la Banque Centrale du Congo, ainsi que de la loi n°002/2002 portant dispositions applicables aux coopératives d'épargne et de crédit.