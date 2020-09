Afrique: Conférence internationale des dirigeants - Olusegun Obasanjo, Goodluck Jonathan, et Uhuru Kenyatta attendus

La Fédération pour la paix universelle organise les 11, 12 et 13 septembre 2020 par visioconférence, la conférence internationale des dirigeants dont l'essentiel sera consacré autour du thème "Opportunité et espoir à l'heure des crises mondiales :" Interdépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles".

Une conférence internationale de trois jours qui réunira près de 60 dirigeants issus des continents asiatique, africain, européen et américain du nord et du sud, qui s'exprimeront sur les problèmes de leurs régions.

Lors de ce grand rassemblement les principaux sujets abordés seront les relations internationales, les suites de la Covid-19, la prospérité économique mutuelle, les valeurs universelles, les médias, le leadership des femmes, l'éducation, l'interdépendance et la consolidation de la paix.

En plus d'aborder les grandes questions du jour, la conférence commémora l'inauguration en 2005 de la Fédération pour la Paix Universelle, une Ong dotée du statut consultatif général auprès du Conseil économique et social des Nations unies, et le centenaire du co-fondateur de la Fpu, le révérend Sun Myung Moon (1920-2012).

Un rassemblement qui sera marqué également par les présences d'anciens Chefs d'États et actuels dont Olusegun Obasanjo, (Nigeria 1999-2007), Goodluck Jonathan, (Nigeria 2010-2015) et Uhuru Kenyatta (président actuel de la République du Kenya).

Il faut noter que cette conférence permettra également de mettre en lumière le travail des sept associations de la Fpu dont l'Association internationale des medias pour la paix (Imap) est membre.