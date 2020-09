Congo-Kinshasa: Sensibilisation des femmes sur le climat des affaires - L'ANAPI met l'accent sur l'indicateur "Paiement Taxes et Impôts"

Dans le cadre de sa mission globale visant l'amélioration du climat des affaires et la promotion des investissements en RDC, l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, ANAPI, a tenu hier, jeudi 10 septembre 2020, un atelier de sensibilisation des femmes au sujet des réformes touchant l'indicateur Paiement taxes et impôts, à Rotana Kin Plazza Mall, dans la commune de la Gombe.

Une manifestation qui a été rehaussée par la présence et la participation de plusieurs officiels du gouvernement, entre autres, Madame Elysée Munembwe du Plan ; Mme Béatrice Lomeya du Genre, Famille et Enfant. Avec l'intense participation de la DGA de l'ANAPI - de la DG de l'ONEP - de la DG du CNSS - et de la DGA de l'INPP, en vue de sensibiliser l'assistance conistituée essentiellement des femmes maraîchères, des femmes évoluant dans l'agriculture, et des diverses autres femmes entrepreneuses présentes dans la salle et connectées via les médias sociaux. Le secteur privé était également impliqué avec la participation de quelques femmes entrepreneuses comme panelistes. Ce programme a bénéficié de l'appui de la Cellule d'Exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles (CFEF) dans le cadre du Projet de Développement des Pôles de Croissance Ouest de la Banque Mondiale.

D'entrée de jeu, Anthony Nkinzo, Directeur Général de l'ANAPI, a circonscrit le cadre dans lequel s'est tenue la rencontre qui vise à informer les femmes entrepreneuses congolaises sur les différentes réformes mises en œuvre pour assainir le climat des affaires en RDC, plus particulièrement sur ce qui est du paiement des taxes et impôts. Cela avait également pour objectif de pouvoir sensibiliser les femmes entrepreneuses sur les mesures fiscales incitatives prises en faveur des Petites et Moyennes Entreprises congolaises.

Le Directeur Général de l'Anapi a épinglé, à l'occasion, l'importance de cette initiative qui s'inscrit dans l'optique d'améliorer la position de la RDC dans le concert des nations en ce qui concerne le climat des affaires, plus précisément partant des indicateurs Doing Business dont la RDC occupe la 183ème place dans le dernier classement sur 190 et la 180ème place sur 190 pour le volet relatif au Paiement des taxes et impôts.

Et, l'utilité de traiter ce sujet entrepreneurial avec les femmes est due à la portée qu'a l'impact de la femme dans l'écosystème entrepreneurial congolais.

Anthony Nkinzo a, par ailleurs, énuméré quelques contraintes que rencontrent les femmes entrepreneuses congolaises, entre autres, la faible autonomisation de la femme congolaise sur les points sociologique et culturel ; la faible vision et planification du futur dont souffrent plusieurs femmes en RDC et l'accès difficile au financement des projets. Des éléments ayant motivé la tenue de cette rencontre.

Madame Rose-Dorée Bokeleale - DGA de l'ANAPI - a, dans son speech, commencé par aborder la question de l'entrepreneuriat formel et informel en évoquant avant tout que là où créer une entreprise prenait plus de 6 mois il y a quelques années, aujourd'hui, cela n'est plus qu'une question de jours. Et, dans un contexte où le secteur informel est répréhensible à cause des tracasseries et du climat d'insécurité caractérisant l'informel, ceux qui formalisent leurs activités se placent à l'abri de plusieurs fléaux. Les personnes évoluant dans le secteur formel sont les cibles des opportunités de financement - d'investissement - et d'accès à des opportunités d'affaires et des marchés officiels notamment.

C'est ainsi que l'ANAPI invitent les différentes femmes entrepreneuses de la RDC à pouvoir quitter le secteur informel pour le formel, dans le but de pouvoir jouir d'une série de privilèges, et de pouvoir également contribuer dignement au progrès de l'économie nationale au travers des contributions fiscales et parafiscales.

Pour répondre aux préoccupations des femmes consistant à avoir accès aux informations claires sur le fonctionnement de la fiscalité et la parafiscalité de l'Etat, les directrices générales et DGA des institutions ONEM - CNSS - et INPP et les représentants des Directeurs généraux de la DGI et de la DGRAD ont pris le soin, par le biais des panels, de peindre le fonctionnement et la portée du secteur des taxes et impôts en RDC.

Pour sa part, Elysée Munembwe a évoqué le fait que l'entrepreneuriat féminin soit l'un des grands piliers du programme quinquennal du Chef de l'Etat, tout en martelant sur la nécessité pour les femmes d'être informées sur les mesures et réformes liées au paiement des taxes et impôts afin de ne pas être exposées à diverses tracasseries et de ne pas être malmenées dans le déploiement de leurs activités.

Béatrice Lomeya, quant à elle, a mis un accent particulier sur la lutte devant consister à lever tout obstacle dans la visée de l'amélioration du climat des affaires ; ce, en faisant en sorte que les femmes soient efficaces dans leurs entreprises. Car, a-t-elle déclaré : "plus les femmes sont fortes, plus les foyers sont stables, et plus les caisses de l'Etat seront raffluées", étant donné que les femmes sont réputées être d'excellentes contributrices, a-t-elle signifié.

Un moment intense d'interactions entre les intervenants - les panélistes - et les participantes a caractérisé la fin de cette rencontre. Un programme ayant ses participantes dans leur soif au point où elles ont été nombreuses à demander la tenue d'autres événements portant sur la même thématique afin de leur permettre de mieux maîtriser les enjeux du secteur et de s'y conformer, pour leur bien et pour l'intérêt de la Nation.