Congo-Brazzaville: Musique - Mixton, Spirita, Achille et les autres à la Mwana Party de Sofia Beach

En collaboration avec Zina Hope, Sofia Beach a rassemblé des enfants d'artistes de la ville océane pour rompre avec la morosité ambiante à laquelle est soumis le milieu musical depuis l'interruption des spectacles vivants suite à la pandémie du coronavirus.

En ces temps de crise sanitaire, Sofia Beach a eu l'idée aussi originale que généreuse de convier les artistes de Pointe-Noire et leurs enfants à une « Mwana Party » où les graines de stars ont pu se livrer gracieusement, et à cœur joie, à toutes les attractions que compte le parc situé à la Côte sauvage. L'événement a ainsi rassemblé certains acteurs incontournables de la scène ponténégrine, tous styles confondus, de la musique urbaine à la pop en passant par la rumba. Des artistes tels Achille Mouebo, Spirita Nanda, Mixton, Zina Hope ou encore Varan de Komodo, avaient donc répondu présents avec leurs enfants à l'invitation de Sofia Beach et de sa directrice, Sylvie Potignon.

« C'est une immense joie de les recevoir et leur rendre hommage. Le grand public oublie souvent que les artistes ont d'autres occupations que la musique, ils ont aussi parfois des enfants et ce n'est pas toujours simple de les divertir chaque jour avec ces vacances, plus grandes qu'on ne pouvait l'imaginer en raison de la crise », a-t-elle confié. En l'absence de spectacles vivants, le spectacle de la vie s'est donc installé à Sofia Beach où Sylvie avait préparé un festival de cup cakes, à la carotte ou aux courgettes pour les plus originaux d'entre eux, boissons locales naturelles et autres friandises.

De son côté, l'artiste Zina Hope, co-organisatrice de cette Mwana Party, déclarait pour sa part : « L'idée était de nous rencontrer dans un contexte familial et pour cela Sofia Beach était vraiment l'endroit idéal. On se connaît tous mais on connaît moins, voire pas du tout, les enfants des autres. Cela ne peut que renforcer le lien qui nous unit en tant qu'artistes, dans notre passion et dans le passage difficile que nous traversons. ». Certaines personnalités des médias et leurs enfants ont également été conviés notamment Peggy Hossie de Télé Congo, Nadine Jo Kolaté de MCRTV, Coolman de TPT sans oublier quelques musiciens, comme Rhys Claudel, guitariste et le bassiste Amberlain Mberri.

Batifolant entre multiples jeux, du petit train au bassin de la Licorne, les enfants âgés de 5 à 9 ans, auront fait connaissance entre eux, dès la première seconde et à l'instinct. Au milieu des convives, Génie Préjola, la fille d'Achille Mouebo aura fait le show en reprenant « Couleur de sang », la chanson de son père, a capella. Et s'il avait fallu décerner un premier prix de « look de star », nul doute que n'eût été le plus jeune des enfants qui l'eût emporté : First, le petit garçon de Mixton, arborant un style « Urban Kids » du plus bel effet tout en étant accompagné du meilleur compagnon de ses rêves et ses nuits, un magnifique ours en peluche très « colorfull ». Qui sait si ces jeunes pousses ne seront pas les stars de demain.