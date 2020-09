Congo-Brazzaville: Vient de paraitre - Le cri d'un pasteur de Aubin Banzouzi

Ce nouvel ouvrage publié aux éditions LMI à Pointe-Noire est une compilation des homélies et discours de Mgr Louis Portella Mbuyu, évêque du diocèse de Kinkala de 2002 à 2020.

Ce cri est relayé à travers la plume d'Aubin Banzouzi qui est séminariste en fin de formation, écrivain, chroniqueur et pédagogue en même temps. La portée spirituelle et humaine de ce livre se présente essentiellement sous quatre angles ou centres majeurs.

D'abord la dimension christocentrique du discours : Jésus le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis est l'orientation principale de ce volume. Dans les contextes de guerres et de tribulations diverses, il faut savoir compter sur l'amour et l'action salvatrice du Christ qui se donne à travers la Parole annoncée, l'Eucharistie, le vécu des sacrements et la profession de foi en général. Mgr Portella nous prêche un Dieu aimant et tout proche de l'homme, surtout dans la souffrance. Aucun égarement ne diminue cet élan d'amour divin.

Ensuite la dimension pastorale et liturgique : les homélies de Mgr Portella sont liées étroitement à certains temps forts de l'année liturgique catholique. La lecture de ce livre permet de mieux cerner les enjeux des temps liturgiques, ce que Dieu attend de nous aujourd'hui, à Pâques, à la Pentecôte, pendant les autres fêtes et même au temps ordinaire. Le maître-mot c'est l'amour de Dieu et du prochain, et toutes les exigences que cela implique.

Troisièmement, l'invite à la paix, au pardon, à la réconciliation et à la reconstruction : ici, il s'agit de la situation préoccupante d'une paix durable souhaitée au Pool. La paix n'est vraiment possible que si les vertus évangéliques de justice, de pardon, d'amour fraternel, de prière et de travail sont prises en compte. Il importe d'être avant artisan de paix avant de songer vivre en paix. Ainsi la prière sera puissante et opérante, si le chrétien se dévoue de vivre lui-même en homme et femme de paix.

Enfin, la dimension humaniste et universelle du livre : le message de ce livre naît certes dans un contexte pastoral précis, mais sa portée reste du moins universelle. Chaque homme éclairé, tout chrétien de par le monde y trouvera une nourriture de qualité pour faire grandir sa foi et son sens du bien.

Né le 24 avril 1986 à Brazzaville en République du Congo, Aubin Banzouzi est détenteur d'un CDI de la maîtrise en Langue et Littérature Françaises (2009), professeur certifié de Lycée option français issu de l'Ecole Normale Supérieure (2012), et Journaliste free-lance. Ancien formateur à l'Ecole militaire préparatoire général Leclerc (2010-2012) et animateur de l'émission « Le français parlé autour de nous » sur Radio Magnificat à la même période, et ancien directeur des études du collège catholique Saint Augustin de Kinkala, le critique littéraire qui est actuellement en fin de formation en théologie en vue de la prêtrise, est auteur de, Le Pacifisme chrétien dans l'encyclique Pacem in terris du Pape JEAN XXIII (Alliance Kongo, Brazzaville), Pouvoir et sexe dans la littérature congolaise: Cas du roman L'Insolite d'Habib Marius Nguié (Edilivre, Paris), PLUMES FECONDES la beauté de la littérature congolaise et d'ailleurs (Renaissance Africaine, Paris), ET POURTANT... Somniloquie d'une réfugiée de guerre (Le lys bleu, Paris).