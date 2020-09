Gabon: ART de scène - Petit Mayombo continue d'aiguiser son talent

Le jeune artiste gabonais de 26 ans ne cesse de faire le tour des réseaux sociaux ainsi que des médias internationaux. Outre sa casquette d'humoriste, « le Mimi des mimis » s'est lancé dans la musique. Son premier single, « Les retombées » cumule déjà plus de 200. 000 vues sur YouTube, depuis sa diffusion en mi-août.

De son vrai nom Chandry Nzenguet Missenguet, cet artiste est sans nul doute la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux du moment. L'époque du « petit bavard » n'est certes pas rangée dans les tiroirs mais fait désormais chemin avec le succès musical de cet étudiant en droit des affaires. La carrière du Petit Mayombo vient de prendre un nouveau tournant suite au lancement de son tout premier single. Ce titre évoque la position actuelle de l'humoriste et fait face aux retours des internautes après sa publication. En tout cas, il a lui-même vu les retombées.

En effet, sur la toile, les réactions sont mitigées. Si la qualité du visuel n'est pas à plaindre, les lyrics continuent à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Il est pointé du doigt pour le message véhiculé jugé « insaisissable », malgré l'usage des rimes pour faire joli, « tu vois les retombées, hé hé héhé, la vie c'est compliqué, hé hé héhé, faut pas nous compliquer hé hé héhé je vais vous enjailler hé hé héhé». Beaucoup parlent « d'effets d'annonce » et y voient une grosse blague comme l'a indiqué BadGyal Magazine dans un article intitulé « Le son du Petit Mayombo, c'est la meilleure blague de 2020 ».

Les messages de félicitation fusent aussi de partout. Le Petit Mayombo est resté fidèle à son domaine de prédilection : l'humour. Très optimiste, il chante d'ailleurs « mon son sera un succès sur lequel on va tous danser ». Et entre piques et encouragements, l'on peut dire que le vidéoclip est plutôt très bien promu. En réalité, dans ce titre, l'artiste essaie de redonner le sourire à ses fans tout en les enseignant une fois de plus les notions d'humilité et d'optimisme.

« Merci à tous pour vos messages... Je ne suis pas parfait, après tout je ne suis qu'un homme. Même si je ne suis pas grand, je fais de mon mieux pour être à la hauteur», a-t-on lu sur son compte Youtube.

Qui est Petit Mayombo ?

Son physique intrigue les spectateurs. Il arbore un visage enfantin mais s'exprime comme un adulte. Le "Petit Mayombo" souffre d'une insuffisance hormonale qui a stoppé sa croissance. Cet artiste se présente toujours comme le défenseur des démunis et personnes vivant avec handicap. « Ça m'amuse, mais avant je me fâchais. J'ai grandi, mais c'est toujours dur de passer cette étape de la dérision, surtout lorsqu'on a un handicap. Cela m'a rendu plus positif, cela m'a forgé. Je suis une autre personne désormais », a-t-il confié par le biais des réseaux sociaux.

Ce personnage, suivi par près de 420 000 internautes sur Instagram, séduit la toile de par son phrasé typique et son côté philosophe contrastant avec son allure.

Il doit son accélération médiatique en partie au chanteur Maître Gims qui l'a imité et mentionné sur Instagram. Un succès qui est aussi dû à plusieurs de ses expressions comme : « Tu vois les retombées ? » et « L'erreur, l'erreur ». Tout a, en effet, commencé en 2014, à Lébamba, petite ville de 6 500 habitants située dans le sud du Gabon. Avec ses amis, après les repas, Le Petit Mayombo amuse la galerie, et se fait filmer par les convives. Les premières vidéos apparaissent, peu à peu, il se fait connaître dans son pays, jusqu'à ne plus pouvoir prendre un taxi ou faire ses courses sans qu'on ne l'interpelle. « Tout le monde me reconnaissait, tout le monde connait Le Petit Mayombo. Ils aiment cette force, ce courage qui me pousse à être toujours au top ! », optimise l'artiste.

Son succès vient en fait d'un malentendu. Le Petit Mayombo semble être un enfant de 8 ans. Tout, dans son physique, dans sa voix, tend à le faire penser, tandis que le décalage entre les traits d'esprit et les apparences rendent hilares. Grâce à ses traits d'esprit en apparence anodins, le Gabonais a attaqué au début de l'année la mythique scène de l'Olympia sur laquelle il s'est produit en première partie du chanteur Hiro, le 8 février.