Congo-Brazzaville: Outils - ZKONG, l'application des petites annonces

Pour faciliter et fluidifier les échanges en ligne et le processus d'achat des utilisateurs de la manière la plus simple, la plateforme des petites annonces « ZKONG » permet de gagner du temps et de redonner de la confiance quant à l'acte d'achat et de vente dans le secteur des petites annonces.

« Je suis dans plusieurs groupes WhatsApp et j'y vois souvent des annonces de ventes d'objet. Cependant, les potentiels acheteurs ne figurent pas toujours dans ces groupes ou quelques fois n'ont pas le temps de lire tous les messages qu'ils reçoivent. C'est ainsi que l'idée m'est venue de rassembler les vendeurs et les acheteurs sur une seule plateforme pour les permettre de commercer », a indiqué Yven Maryol Loubata co-fondateur de ZKONG.

Appelée en lingala « Zandu'a Kongo », l'application permet aux utilisateurs de rechercher et d'acheter rapidement les produits spécifiques. Elle permet aux annonceurs de gérer leur stock et leur portefeuille client, de suivre la livraison des articles ainsi que les dépenses effectuées. Ces fonctionnalités contribuent à la bonne gestion ainsi qu'à la traçabilité des activités.

La nouvelle application des petites annonces ZKong possède une expérience utilisateur proche des applications les plus utilisées (Facebook et Whatsapp), consommant ainsi moins de data pour la bonne expérience effective. Cependant, il faille relever que la version actuelle de l'application n'intègre pas de moyen de paiement, pour le moment elle ne sert qu'à mettre en relation les deux parties à savoir le vendeur et l'acheteur. Les paiements en ligne seront disponibles lors des prochaines mises à jour.

L'avènement du numérique au Congo a été une opportunité pour plusieurs jeunes congolais de développer des solutions innovantes dans différents domaines comme le commerce.