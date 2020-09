Gabon: Mr Junior, un talent brut façonné à Dynastie

Amenem le boss de Dynastie se dit heureux d'avoir enrôlé Mr Junior dans son écurie, au regard de l'évolution de l'artiste. Par son expérience et l'expertise de ses compagnons, Amenem permet au jeune artiste de faire ressortir toutes ces capacités vocales et textuelles.

C'est en qualité de rappeur en quête de popularité que Amenem a découvert Mr Junior. Son flow emballant et sa capacité à allier plusieurs genres musicaux ont tout de suite séduit Amenem. C'est ainsi qu'il décide de coacher l'artiste en ayant en tête, l'idée de lui faire signer à Dynastie. Là, nous sommes précisément en 2018. Après plusieurs mois d'apprentissage, le jeune artiste en herbe ressort tout son potentiel. Amenem découvre un artiste qui a une belle plume et une voix qui est influencée par l'afrozouk d'Oliver N'goma et Monique Seka.

À partir de cet instant, la collaboration entre Dynastie et son nouvel artiste prend une autre dimension. C'est ainsi que le public découvre quelques titres du chanteur et des vidéos telles que " Tu me hantes " et " Taxi driver ". Dès lors, l'artiste commence à se faire un nom dans l'univers Rn&b et afropop made in Gabon. Ce succès grandissant l'incite à travailler davantage. Car, il souhaite se perfectionner pour se rapprocher du niveau de l'artiste phare du label, Latchow.