Maroc: 4800 étudiants passent leurs examens universitaires à El Kelaâ des Sraghna

Un total de 4800 étudiants inscrits à l'Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech ont entamé, lundi, au niveau du centre d'examens de proximité d'El Kelaâ des Sraghna, les examens reportés de la session de printemps, au titre de l'année universitaire 2019-2020 concernant la licence fondamentale.

Cette première journée a été marquée par une mise en œuvre scrupuleuse des mesures préventives visant à lutter contre la propagation du Covid-19 en milieu universitaire. Pour ce faire, le centre universitaire polydisciplinaire d'El Kelaâ des Sraghna a fait recours à un centre d'examens composé de 8 espaces répartis sur la ville (Parc El Merbouh, salle couverte, lycée Tassaout, Chambre d'agriculture, Chambre d'industrie, de commerce et de services, salles du centre universitaire, Dar Attalib et Dar attakafa). Le nombre d'étudiants se répartit entre 3500 étudiants poursuivant leurs études dans les branches du "Droit, section arabe", "des Sciences économiques et de la gestion" au Centre polydisciplinaire universitaire, et 1300 étudiants poursuivant leurs études à la Faculté du droit, à la Faculté des lettres et des sciences humaines, et la Faculté de la langue arabe à Marrakech, mais issus des différentes communes d'El Kelaâ des Sraghna.

Le Centre universitaire polydisciplinaire a ainsi procédé à la mise en œuvre d'un protocole sanitaire strict en coordination avec les autorités locales et la commune urbaine, fondé notamment sur la stérilisation permanente des espaces et salles d'examens, la délimitation des passages et la mise en place de la signalétique nécessaire, outre le port obligatoire des bavettes, la désinfection et le nettoyage des mains, et le respect de la distanciation sociale. Dans une déclaration à la MAP, le directeur du centre universitaire polydisciplinaire d'El Kelaâ des Sraghna, Mohamed El Ghali, a indiqué que l'administration du centre a veillé à préparer les conditions appropriées pour garantir à ces examens universitaires plein succès et ce, en dépit de la conjoncture exceptionnelle marquée par la pandémie du coronavirus.

Pour une mise en œuvre scrupuleuse du protocole sanitaire adopté par l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, le Centre a porté son choix sur de grands espaces de la ville et qui répondent aux normes sanitaires requises pour garantir le déroulement des examens dans des conditions sûres, a-t-il expliqué. Il a tenu à rappeler que la création de ces centres d'examens intervient dans le contexte de la conjoncture exceptionnelle que traverse le Royaume, en raison de la pandémie, ainsi que du souci de préserver la santé de toutes les composantes de l'université (étudiants, enseignants et cadres administratifs).

L'UCA avait procédé à la création de 17 centres de proximité au profit des étudiants qui vont passer ces examens. Ces centres se répartissent entre les villes de Marrakech, Essaouira (2 centres), Dakhla, Beni Mellal, Tahanaout, Youssoufia (2 centres), Ouarzazate, Azilal, Benguérir, Safi (2 centres), Zagora, Guelmim, Chichaoua, Tinghir, Laâyoune, Agadir et Kelaâ des Sraghna (un seul centre et 8 espaces pour passer les examens), rappelle-t-on.