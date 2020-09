Afrique: CHAN 2021 - Ce sera du 16 janvier au 7 février

La date de la compétition a été rendue publique hier après une réunion du Comité exécutif de la Confédération africaine de Football.

On est désormais fixé sur les dates précises du prochain Championnat d'Afrique des nations. Ce sera du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. C'est l'une des décisions du Comité exécutif de la Confédération africaine de Football (CAF) tenue hier en vidéoconférence. Cette rencontre statutaire a été suivie d'une conférence de presse accordée virtuellement par Ahmad, le président de la CAF. Il ne reste donc plus qu'à l'instance faîtière continentale qu'à travailler sur le calendrier du tournoi et l'envoyer au Cameroun dès sa finalisation. Initialement prévu du 4 au 25 avril 2020, le tournoi avait été reporté à cause de la pandémie de Covid-19.

Avant la phase finale de la compétition, la CAF a souhaité, lors de la séance de travail de mardi dernier avec la direction du tournoi du CHAN, effectuer une dernière visite d'inspection, à la fin du mois d'octobre au plus tard, en donnant au Cameroun la latitude de choisir la date qui lui convient. Cette dernière visite se focalisera sur les stades, les terrains d'entraînement et les hôtels. En espérant que d'ici à là, les stades d'entraînement réquisitionnés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus aient été libérés.

Au cours de la réunion d'hier, la date de l'assemblée générale élective de 2021 a également été arrêtée. Ce sera le 12 mars 2021 à Rabat (Maroc). Le chronogramme relatif au processus électoral est également connu. Le 11 septembre 2020 marque l'ouverture de la réception des candidatures. Et sa fermeture, le 12 novembre. Tandis que les noms des candidats seront communiqués à toutes les associations nationales le 11 janvier 2021. Pour l'instant, le président Ahmad ne s'est pas encore prononcé sur sa décision de poursuivre ou pas l'aventure à la tête de la CAF.

On a également plus de visibilité sur les contours de la Ligue des champions féminine de la CAF. Elle concernera huit équipes dans un tournoi final, qui seront tirées au sort en deux groupes. Les qualifications pour cette phase se disputeront dans chacune des six zones de la CAF pour déterminer les finalistes du tournoi. La répartition se fera de la manière suivante : une équipe de chaque zone, une équipe du pays hôte et une équipe supplémentaire. Pour la première édition, la zone du pays hôte aura deux représentants. Cependant, pour les éditions suivantes, le pays hôte n'aura qu'un seul représentant tandis que la zone du champion en titre qualifiera deux équipes. La compétition sera annuelle et se tiendra durant le deuxième semestre.