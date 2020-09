Algérie: Manchester City - Pourquoi sera-t-il difficile à Mahrez d'aller au Real Madrid ?

Arrivé à Manchester City en juillet 2018 contre 70 millions d'euros, Ryad Mahrez est depuis quelques jours dans le viseur du Real Madrid. L'ailier algérien plaît à Zinedine Zidane qui aimerait l'avoir cet été. Mais l'opération va sans nul doute se révéler compliquée pour les Merengues. Ceci, pour plusieurs raisons.

La venue de Ryad Mahrez est envisagée pour pallier au départ de Gareth Bale, dont le Real Madrid veut se séparer. Mais difficile de se débarrasser de l'ailier gallois qui ne rentre plus dans les plans de Zidane. En plus d'avoir encore deux années de contrat, l'ancien joueur de Tottenham touche environ 15 millions d'euros annuels. Résultat, aucun club ne se manifeste pour le moment pour Bale qui, en plus de ses émoluments, décourage bien de clubs par ses nombreuses blessures ces dernières saisons. S'il ne quitte pas le Real Madrid, il sera difficile au club espagnol de recruter Mahrez.

Une autre raison qui peut rendre difficile l'arrivée du Mancunien au Real, la décision de Florentino Perez, le président madrilène, de ne pas opérer un gros transfert cet été. Alors qu'il a encore trois ans de contrat avec Manchester City, Mahrez ne sera certainement pas bradé si les Citizens prenaient finalement la décision de le laisser partir. Le Real sera-t-il en mesure de faire une offre à la hauteur des attentes de City ?

Par ailleurs, les vice-champions d'Angleterre sont-ils prêts à laisser partir Ryad Mahrez après avoir perdu Leroy Sané et l'opportunité de recruter Messi ? Pas si sûr. Même si Guardiola ne le titularise pas tout le temps, l'Algérien a prouvé son efficacité. Auteur de 13 buts et 16 passes décisives la saison dernière, le Fennec reste un élément clé de l'effectif des Sky Blues. Une raison de plus pour ne pas laisser partir, du moins cet été.