Sénégal: Des artistes élèvent la voix pour une reprise des activités culturelles

Dakar — Des acteurs culturels, dont des artistes musiciens et des comédiens, réclament la reprise de leurs activités culturelles, après une pause de six mois causée par la pandémie de coronavirus.

Ils ont exprimé cette préoccupation avec des slogans et des vidéos postées sur les réseaux sociaux.

"Ouvrez-nous les salles, qu'on respecte les mesures barrières, qu'on travaille pour éviter de tendre la main", a lancé la productrice Ngoné Ndour, de la société de production musicale et audiovisuelle Prince Arts.

L'entrepreneuse culturelle soutient qu"'il est possible de respecter les mesures barrières, à savoir le port du masque, le lavage des mains et la distanciation sociale, dans les salles de spectacle et les autres endroits publics".

"'Ku woddoo lamiñ su noppee rafle' (pour celui qui vit de la parole, le silence est une misère) ou encore 'Kuy dundee misik su saal yi tëjee nga torox' (la fermeture des salles rend miséreux celui qui vit de la musique). Nous voulons travailler", écrit le collectif des acteurs de la musique sur des affiches.

Le rappeur Didier Awadi déplore que les salles de spectacle soient fermées au moment où l'activité reprend dans beaucoup d'autres secteurs de la vie économique sénégalaise.

"Pendant que beaucoup reprennent le travail, nous attendons toujours. Nous voulons travailler comme les autres. On se retrouve dans des situations compliquées, les artistes vivent difficilement, nous sommes inquiets", proteste le rappeur.

Certains artistes, dont le guitariste Vieux Mac Faye et la comédienne Yacine Sané, se sont mis en scène pour demander l'ouverture des salles de spectacle.

Pour le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, "des concertations" sont prévues pour "étudier toutes les possibilités".

"Je suis leur avocat auprès du chef de l'Etat, nous allons continuer les concertations pour faciliter la relance des activités culturelles, mais c'est dans la mesure du possible", a dit le ministre dans l'émission "Saytu" de la RTS, vendredi dernier.

Il a insisté sur la rigueur que requiert la prévention de la très contagieuse maladie à coronavirus, affirmant que les recommandations des services sanitaires doivent être respectées.

Concernant la réouverture des restaurants et des autres lieux accueillant moins de monde que les salles de spectacles, M. Diop déclare qu'il en discute avec le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, et celui de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.