Tunisie: Karaté | En prévision de la reprise de la compétition - Stages pour entraîneurs et arbitres

La Fédération tunisienne de karaté organisera les 26 et 27 de ce mois un stage à Hammamet destiné aux entraîneurs et arbitres, et ce, en prévision de la reprise de la compétition.

Le rassemblement des entraîneurs sera dirigé par le DTN, Saïd Belhassen, alors que celui des arbitres sera animé par cinq experts internationaux tunisiens, à savoir Mohamed Ali Cherif, Mohamed Malik Arbaoui, Mosbah Béchir, Dhahbi Hidouri et Jamel Arfa. La première compétition officielle, en l'occurrence la finale nationale des seniors (H et D), sera organisée les 3 et 4 octobre prochains à la salle fédérale à la Cité des jeunes à El Menzah. Les 16 équipes qualifiées pour cette joute nationale seront représentées par leurs meilleurs karatékas. L'équipe de Tunis Air sera renforcée par le champion du monde Thameur Slimani et ses deux internationaux Nader Azouzi et Chahinez Jemmi. L'équipe de la Cité des sports d'El Menzah sera composée de ses deux internationaux Ahmed Khédher et Ahmed Rayane Tlili. L'équipe de Gabès alignera ses deux internationaux Houssem Chouia et Imtyez Soula. Téboulba sera renforcée par l'internationale Wafa Mahjoub, et Fouchana par l'internationale Bouthaina Hasnaoui. Un beau spectacle en perspective !

Les autres finales des différentes catégories auront lieu à tour de rôle. Le 10 octobre se déroulera la finale nationale des minimes (G et JF).Une semaine après aura lieu la finale nationale des cadets et cadettes. Après un repos au cours de la semaine suivante, se dérouleront les éliminatoires des juniors (G et JF). Les meilleurs dans chaque catégorie de poids seront qualifiés pour la finale nationale qui sera organisée une semaine après. A l'échelle internationale, le championnat d'Afrique pour les cadets, juniors et seniors sera organisé du 26 au 28 février 2021 en Egypte.

FTK : Korbi élu pour un 2e mandat

La FTK a tenu son assemblée générale élective. Hassen Korbi a été élu à la présidence pour un deuxième mandat. Avec lui, on compte 11 membres, 9 messieurs et 2 dames. Il s'agit de Adel Fahem, Ahmed Thabti, Tarek Belazi, Karim Madfai, Foued El Anès, Chiheb Ben Othman, Ahmed Marouane Zar, Mohamed Nacer Atrous, Abdelwaheb Kammoun, Yosr Belhadj Alaya et Saïda Rahma Jaziri.

Le staff technique maintenu

Le staff technique de la FTK a été maintenu. Il est composé de Saïd Belhassen en tant que DTN et entraîneur provisoire des seniors (H et D), Mohamed Jomaa (entraîneur des espoirs G et JF), Mohamed Ali Bettaieb (juniors G et Jf), Belhassen Gharbi (cadets et cadettes), Faten Aissa (minimes JF) et Kamel Ben Ali (minimes G). D'autre part, quelques entraîneurs nationaux ont été nommés dans les régions. Il s'agit de Kheireddine Frigui et Riadh Chébil dans la Ligue du Centre, Sami Tabeai au Sud, Souhaiel Belhassen au Sud-Est et Zied Ben Ahmed au Sud-Ouest. En outre, la FTK est en contact avec deux entraîneurs (un Turc et un Egyptien). L'un d'eux sera retenu pour veiller sur les destinées des seniors (H et D) pour que le DTN Saïd Belhassen se consacre entièrement à sa tâche.