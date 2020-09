Tunisie: Handball | Ce soir, finale du championnat, EST-CSS - Ça promet !

Du 50-50 entre des « Sang et Or » aguerris et des Sfaxiens ambitieux.

Terminus. Rideau ce soir sur le championnat de la Nationale A, version 2019 -2020 , dont l'heureux lauréat sera connu entre les deux candidats les plus réguliers ,les plus forts et, sans doute, les plus aimantés par le magnétisme magique du titre. Nous voulons nommer, bien sûr, l'Espérance Sportive de Tunis et le Club Sportif de Sakiet Ezzit qui ont laissé tout le monde traîner derrière. Et lorsque les meilleurs du lot s'apprêtent à en découdre, on n'a qu'à attacher sa ceinture, retenir son souffle et, surtout, se garder d'avancer le moindre pronostic.

A chances égales

C'est que nous aurons affaire, tout à l'heure, à deux compétiteurs aux forces égales . Oui, foncièrement, presque aucune différence entre eux. Et cela, n'en déplaise à ceux qui oseraient dire le contraire, en se remettant au sempiternel prétexte que l'EST partira largement favorite grâce à son armada de stars très connues et royalement payées .Or, les défenseurs de cette thèse semblent avoir oublié qu'en face, les célébrités sont remplacées par des gladiateurs, l'argent par le cerveau et la folie des grandeurs par la modestie. C'est d'ailleurs grâce à ces atouts, et rien d'autre, que les Sfaxiens avaient piégé et battu le même adversaire lors de la finale de la Coupe de Tunisie, l'année dernière. C'est aussi grâce à ce riche gisement que les Sudistes ont tout récemment éliminé la grande Etoile.

C'est enfin grâce à ce «luxe» que le CSSE a remporté, depuis 2017, deux titres arabes, tout en restant en course, cette saison, pour les demi-finales de la Coupe. Est-ce du hasard ? Absolument pas. Dites-le aux «Sang et Or» qui, depuis samedi dernier, y pensent matin et soir ,avec assurément de l'inquiétude au fond du cœur. C'est d'autant plus vrai que le coach de l'EST Nejib Ben Thayer aura beaucoup d'énigmes sfaxiennes à devoir démystifier : comment torpiller leurs solides bases arrières ? Que faut-il faire pour mettre en doute leur superbe keeper Marwan Essoussi ?

Que trame leur entraîneur, le vieux renard égyptien Gamal Hamed? Et puis, quelles formules d'étranglement adopter pour neutraliser des joueurs insaisissables et qui s'entendent et se complètent à merveille ? Qui museler parmi un commando composé de tireurs d'élite, tels que Mohamed Amine Ben Ghanem, Ghazi Memmich, Achref Merghli, Jamel Njah, Mejdi Hlali, Ghassen Chabchoub, sans compter Radhouan Hmila, Walid Mezghenni, Mohamed Ammar, Taha Smaoui et Ghassen Toumi qui sont capables de faire mouche au moment où l'on s'y attend le moins ? Et l'Espérance?

Eh bien, mutisme assourdissant sous le toit de son QG où tout laisse à croire qu'on n'a pas encore oublié le dernier match de Hammamet qui a failli causer un désastre à la troupe, n'eût été ce sursaut d'amour-propre dans les deux ultimes minutes. Ce soir -là, les copains de Boughanmi ont énormément déçu sous les yeux d'un... Hamdi Meddeb visiblement insatisfait. Dès lors, Drissi, Ben Salah, Aissa, Jaziri, Abdelli, Nemli et autres Boughanmi et Hachicha sont, aux yeux de leurs employeurs et supporters, redevables d'un rachat qui, le cas échéant, les plébisciterait champions de Tunisie.

Féminines : finale indécise

En lever de rideau, la parole sera donnée à la gent féminine, avec le déroulement de la finale du championnat qui opposera l'Association sportive féminine de Mahdia au Club Africain. Franchement, on ne pouvait espérer une meilleure apothéose entre les deux équipes les plus solides et les plus titrées du pays .Là aussi, c'est du 50-50, mais aussi du 100 % suspense.

Mais nous sommes persuadés que, comme le veut la tradition dans les compétitions féminines, le dernier mot reviendra à la formation qui se montrera la moins crispée, la moins maladroite. Bonne chance aux... protégées d'Eve.

Programme

Salle multidisciplinaire de Radès

18h00 : finale des dames : ASFMA-CA

21h00 : Finale Des Hommes : Est-Csse