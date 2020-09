Tunisie: Panoro Energy - Mouvement au niveau des hauts responsables

Mongi Azouz continuera à travailler depuis Tunis aux côtés du Directeur général pour la Tunisie, Sofiene Gaied. L'accent initial est mis sur la réussite de la transition, l'intégration et la priorisation des opportunités de croissance de la production à court et à moyen terme.

Panoro Energy a souligné, récemment, que des membres très expérimentés de son équipe élargie ont été détachés en Tunisie pour assumer les fonctions de directeur général adjoint et de directeur du développement au sein de Thyna Petroleum Services («TPS»), la société d'exploitation conjointement établie de longue date entre l'entreprise tunisienne des activités pétrolières (Etap) et Panoro pour exploiter les cinq concessions pétrolières dans notre pays.

Panoro Energy a nommé Maximilian Fellner au poste de directeur général adjoint et Elizabeth Loudon au poste de directrice du développement. Max et Elizabeth ont tous deux une vaste expérience des opérations pétrolières et gazières et ont vécu et travaillé en Afrique du Nord dans des affectations antérieures.

A plein temps à la ville de Sfax

Ils ont collaboré dans ce sens avec RWE, OMV, Petrom, BG, Anadarko et Tullow.

Les deux responsables ont maintenant déménagé à temps plein à la ville de Sfax, où les actifs de la société TPS sont situés et gérés. Suite à cette réorganisation de l'entreprise, Mongi Azouz, qui occupait depuis près de deux ans par intérim le poste de directeur général adjoint du TPS, retrouve son poste de président de Panoro Tunisie.

Mongi Azouz continuera à travailler depuis Tunis aux côtés du directeur général pour la Tunisie, Sofiene Gaied. L'accent initial est mis sur la réussite de la transition, l'intégration et la priorisation des opportunités de croissance de la production à court et à moyen terme.

John Hamilton, PDG de Panoro, a déclaré au sujet de ces nominations : «Nous accueillons chaleureusement Maximilian Fellner et Elizabeth Loudon à Panoro. Nous espérons qu'ils apportent leur savoir-faire pour la réussite de notre compagnie. Nous attendons avec impatience que les employés détachés de TPS travaillent en étroite collaboration avec notre partenaire en Tunisie, l'Etap, pour développer le potentiel des actifs de TPS.

«Surtout que Panoro vise l'augmentation de la production chez TPS et l'investissement de nouveaux capitaux dans notre base d'actifs tunisiens. Au nom de Panoro, je tiens à remercier Mongi Azouz pour son travail acharné et son énorme contribution en tant que directeur général adjoint de TPS et je me réjouis de son soutien continu».