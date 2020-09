Maroc: Liga saison 2020/2021 - Nouvelle mise en scène, mêmes acteurs

Madrid — Le tapis rouge est déjà déroulé pour l'un des meilleurs spectacles du monde. Le championnat d'Espagne est de retour pour le plus grand plaisir des fans de football du monde entier. Les projecteurs s'allument, le rideau se lève, et c'est parti pour le meilleur de la saison 2020-2021.

La 90e édition du championnat d'Espagne avec le meilleur football du monde débutera samedi avec les plus grandes stars de la planète qui sont prêtes pour briller sur les pelouses de certains stades les plus prestigieux du monde.

Les acteurs sont fin prêts : à l'affiche, le football le plus technique du monde, certains des meilleurs joueurs du monde, une compétitivité croissante, du premier au dernier match, des stades d'élite, et une technologie de pointe. Chaque année, LaLiga se surpasse dans un exercice permanent d'innovation. Et cette 90e édition, qui s'ouvrira samedi avec Eibar - Celta Vigo, ne sera pas une exception.

Le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, Getafe et le Séville FC et, qui ont fini leur saison 2019-2020 en août, démarreront le championnat plus tard que les autres équipes, et s'affronteront lors de d'une première journée qui sera disputée à une date ultérieure.

Sur le terrain, le Real Madrid, champion en titre, tentera de conserver sa couronne avec pratiquement les mêmes et brillants joueurs ayant fait preuve l'année dernière de leur talent inépuisable, auxquels s'ajoute cette saison la jeune promesse norvégienne Martin Odegaard, prêté l'année dernière à la Real Sociedad.

Après une saison décevante, le FC Barcelone cherchera à voler la vedette à l'équipe madrilène grâce à un nouveau projet entre les mains du nouvel entraîneur Ronald Koeman, et au « retour » de Lionel Messi qui avait exprimé, fin août, son souhait de quitter le club catalan avant de donner un pas en arrière et décider de guider pour une année de plus l'attaque des Blaugranas.

Après une année de transition qui s'est glorieusement terminée par une « remontada » imparable à la troisième place du classement de la Liga, l'Atletico de Madrid est prêt à rompre le duopole traditionnel du Real Madrid et du FC Barcelona des années passées.

En plus du « trio favori », d'autres clubs en pleine évolution poussent pour créer la surprise tirant profit d'un manque d'investissements des grandes équipes dans le mercato à cause de la baisse des revenus dans une conjoncture marquée par le Covid-19.

C'est le cas du FC Séville, champion en titre et brillant de l'UEFA Europa League 2020, ainsi que de la Real Sociedad et du Villarreal CF, qui ont pratiqué l'an dernier un football parmi les plus attrayants du continent et se sont judicieusement renforcés avec des professionnels de classe mondiale tels que David Silva, ancien joueur de Valence et de Manchester City, et l'entraîneur Unai Emery, respectivement.

Avec un début de saison marqué par des matchs à huis clos en raison de la propagation du Covid-19 en Espagne, la Liga sera extrêmement spéciale pour deux clubs qui commémorent également leur anniversaire. Il s'agit du Deportivo Alavés et du CA Osasuna, qui fêteront tous deux leur centenaire cette saison.

La 90e édition du championnat espagnol aura également un protocole sanitaire encore plus renforcé. Les onze derniers tours de la Liga 2019-20, qui ont été joués après la pause due à l'apparition du COVID-19, se sont déroulés sans aucun incident, même s'ils ont été l'une des compétitions pionnières en termes de retour du football dans le monde.

Cependant, malgré le succès de l'organisation de la saison dernière, la Liga continue de travailler pour créer un environnement sanitaire encore plus sûr pour l'ensemble des composantes du championnat.