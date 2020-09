Maroc: M. Borrell souligne la large convergence de vues entre l'UE et le Maroc sur les perspectives ouvertes par le dialogue inter-libyen accueilli dans le Royaume

Bruxelles — Le Haut représentant pour la Politique étrangère et de Sécurité de l'Union européenne, vice-Président de la Commission européenne Josep Borrell a souligné, vendredi, la large convergence de vues entre l'UE et le Maroc sur les perspectives ouvertes par le dialogue inter-libyen accueilli dans le Royaume.

Dans une déclaration rendue publique à Bruxelles, suite à l'entretien téléphonique qu'il a eu ce jour avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, M. Borrell a «salué et encouragé cette initiative marocaine comme une contribution opportune aux efforts déployés par les Nations unies en vue d'une solution politique de la crise en Libye, de nature à garantir la cohésion du pays, son intégrité territoriale et sa souveraineté».

«La stabilité et la paix en Libye sont essentielles à la stabilité et à la prospérité du Maghreb dans son ensemble et sont une priorité européenne», note la déclaration.

MM. Borrell est Bourita, qui ont évoqué lors de cet entretien les sujets d'intérêt commun relatifs à la stabilité régionale dans la région du Maghreb, en particulier les derniers développements dans la crise libyenne, ainsi que certains aspects du Partenariat de prospérité commune UE-Maroc, «sont convenus de poursuivre leur dialogue et leurs efforts respectifs dans ce sens dans un esprit de concertation rapprochée afin d'intensifier la dynamique politique en cours entre les parties libyennes», ajoute la déclaration.