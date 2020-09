Egypte: Al-Sissi ordonne de renforcer la cooperation pour assurer la performance du projet "Avenir de l'Egypte"

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a ordonné de renforcer la cooperation entre les diverses parties pour assurer la performance du projet "Avenir de l'Egypte" et sa mise en place avec les plus hauts critères et ce dans le cadre des efforts déployés par l'Etat pour le développement du secteur de la production agricole et des industries alimentaires.

Le chef de l'Etat a tenu une reunion à cet égard jeudi avec le ministre d'Etat pour la Production militaire, Mohamed Ahmed Morsi, le général Mohamed Abass Helmi, commandant des forces aériennes, le général Amir Sayed Ahmed, conseiller du Président de la République pour la planification urbaine et le général Mohamed Amine , conseiller du Président de la République pour les affaires financières.

Selon le porte-parole de la Présidence de la République, Bassam Radi, la réunion a notamment porté sur l'état d'avancement du projet "Avenir de l'Egypte" dans la région d'El Dabaa visant à optimiser la production agricole et qui assure plusieurs offres d'emploi directs et indirects et l'installation des investissements agricoles.