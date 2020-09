Congo-Brazzaville: Musique - Appel à candidatures aux aides pour les musiciens africains

La fondation Music in Africa live a invité les musiciens et acteurs de l'industrie musicale basés sur le continent à soumettre leur demande de financement, dans le cadre du projet « Music in Africa live ».

Soutenu par le ministère fédéral Allemand des Affaires étrangères et la Siemens Stiftung et Goethe-institut, ce projet vise à aider les musiciens africains à faire face aux nouvelles réalités et aux défis imposés par la pandémie de Covid-19. L'initiative entend permettre aux artistes et acteurs du secteur de créer des spectacles de haute qualité, de promouvoir, de commercialiser et de présenter leur contenu au public international, principalement en version numérique, afin de faciliter la création, la diffusion des contenus éducatifs en vue d'améliorer les compétences et de permettre aux professionnels de s'adapter aux besoins de l'industrie musicale en mutation.

Cette année, le projet « Music In Africa Live » lancera simultanément deux types de financement aux musiciens à savoir : les aides aux showcases qui soutiendront la production de concerts live de musiciens africains en version numérique, tout en mettant l'accent sur des productions professionnelles qui offrent aux participants une réelle visibilité en matière d'export. Aussi, la plateforme proposera des aides au renforcement des capacités qui permettront aux musiciens de générer des revenus à travers des concerts numériques, avec un accent particulier sur le renforcement des capacités, « la capacité à générer des revenus, à se développer est extrêmement important pour chaque professionnel de la musique, surtout en cette période où tout semble être arrêté. Nous espérons que de nombreuses personnes saisiront cette opportunité et l'utiliseront pour s'ouvrir à de nouvelles perspectives », a déclaré EddiHatitye « Music In Africa Live », dans un communiqué de presse.

Cette opportunité est ouverte aux entreprises et aux organisateurs ayant besoin d'un soutien financier pour produire, de manière professionnelle, des concerts live en version numérique de haute qualité. Ces derniers doivent être capables de montrer que leurs projets œuvrent en faveur des musiciens, en leur offrant des opportunités rémunératrices en matière de prestation, d'exposition, de développement de compétences et de connaissances essentielles liées à l'industrie de la musique, en particulier sur les thèmes qui aident les bénéficiaires à surmonter les nouveaux défis.

Par ailleurs, cet appel à candidatures qui prendra fin le 26 septembre inclus aussi des domaines tels que : la production musicale, le management d'artistes, le développement international, les nouveaux medias, la distribution numérique, la négociation de contrat, la gestion des tournées.