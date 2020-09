Congo-Brazzaville: Série-Web - « Nkosi et Kimia », un miroir de la société congolaise

Réalisée par le Congolais Harvin Isma, la première saison de la série-web « Nkosi et Kimia » est diffusée sur YouTube depuis le 8 septembre. La série aborde le quotidien de deux Congolaises avec un brin d'humour pour divertir le public tout en l'éduquant.

« Nkosi et Kimia » est né de l'immense imagination de l'actrice et entrepreneure congolaise, Mira Loussi, qui incarne le personnage de Kimia, tandis que celui de Nkosi est interprété par la comédienne Mixiana Laba. A en croire les propos de Mira, cette œuvre est née d'une envie d'offrir au public congolais et d'ailleurs une web série drôle à la sauce congolaise, dans le but de divertir et en même temps d'aborder différents sujets de société de façon humoristique.

« Quand Mira Loussi m'a parlé du projet, je n'imaginais pas la grandeur de folie qu'elle avait au fond d'elle. C'est pour la première fois qu'on me proposait de choisir le personnage dans lequel je me sentirai à l'aise et Mira savait déjà que je choisirai Nkosi; car elle me représente largement dans mon humour quotidien », a révélé Mixiana Laba.

« Techniquement, il s'agit d'une série de trois minutes maximum, classée dans le registre comédie, qui aborde une panoplie de sujets. Cette œuvre constitue le quotidien de deux jeunes filles qui partagent ensemble joie, amitié, humour, entraide et compassion », a expliqué le réalisateur de la série, Harvin Isma. Si la durée est assez brève, les sujets, quant à eux, sont très réalistes et poussent à la réflexion. « Nous avons opté pour un format aussi bref; parce que nous sommes conscients que le forfait internet coûte encore un peu cher au Congo. Ainsi, moins la durée est longue, plus les gens auront envie de suivre la série en ligne afin d'y découvrir ce que nous souhaitons leur partager », a déclaré Mira Loussi.

« Nkosi et Kimia » aborde plusieurs thèmes éducatifs tels l'arnaque, l'entrepreneuriat, le sexe, l'amour... Dans le premier épisode, on y découvre une fille réservée qui prône de bonnes mœurs et une autre un peu plus extravertie avec la soif de profiter de sa vie. Comme le précise la scénariste de la série, « Nkosi est une fille matérialiste qui aime la facilité. Elle n'a pas peur d'affronter les problèmes et n'aime en aucun cas perdre. Malgré tout cela, elle est une personne très aimable. Contrairement à cette dernière, Kimia est plus calme et très prudente dans tout ce qu'elle entreprend ».

Par ailleurs, cette série ne vise pas seulement à faire rire mais, il y a un message fort dans chaque scène. La leçon à tirer du premier épisode est que chaque être est unique et constitue la clé du bonheur en société qui réside dans la remise en question de soi et la capacité à toujours apprendre des autres. « Nkosi et Kimia » se présentera par saison dont la première comprend dix épisodes.

Pour découvrir la suite, ML production convie les internautes, tous les mardis, à 19h sur sa chaîne YouTube. A ce propos, Mira Loussi appelle les Congolais à soutenir cette initiative en s'abonnant aux pages de la série et en partageant ses vidéos. Une forme de motivation considérable que demandent les cinéastes, surtout lorsque le public est conscient que c'est avec des moyens de bord que ces artistes tentent de faire vivre le cinéma au Congo.