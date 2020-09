Sénégal: Mbaye Niang ne rejoindra pas l'OM (technicien)

Dakar — L'attaquant Mbaye Niang en délicatesse dans son club de Rennes (élite française) ne rejoindra pas l'Olympique de Marseille, a réitéré ce vendredi le coach du club phocéen, André Villas-Boas en conférence de presse.

"J'ai déjà dit que M'Baye Niang n'allait pas venir à l'OM. On va continuer, on cherche", a dit le coach interrogé sur la question de la recherche d'un attaquant supplémentaire pour épauler l'Argentin Dario Benedetto.

Des journaux marseillais ont fait état récemment encore d'un nouvel intérêt pour l'attaquant sénégalais qui se trouve dans une véritable impasse après avoir déclaré sa flamme à l'OM en fin mai dernier.

Aligné lors de la première journée contre Lille (1-1), l'attaquant sénégalais n'avait pas disputé les rencontres qui ont suivi et risque encore d'être absent à Nîmes pour la prochaine journée de ligue 1.

L'ancien joueur du Milan AC (Italie) ne s'est pas présenté à la séance d'entraînement de ce vendredi et dimanche dernier, il était absent du match contre Benfica pour n'être venu rejoindre le groupe devant se déplacer au Portugal, avait avancé son entraîneur, Julien Stéphan.

Sur son absence à la séance du jour, l'entraîneur de Rennes indique qu'il a "un petit souci physique". "Après, on a discuté le plus naturellement possible en tout début de semaine pour échanger par rapport à ce qui s'était passé la veille de Benfica", a dit Stéphan repris par le site de l'Equipe.

"Contrairement à ce qu'on peut dire, avec M'Baye (Niang), on a de très bonnes relations et on discute en toute franchise. Donc, on a aplani complètement la situation, ensuite il a un petit souci, ça risque d'être juste pour dimanche mais pas de souci pour les jours et semaines qui arrivent", a expliqué le technicien français.

Le Stade Rennais s'est renforcé récemment en faisant signer l'ancien attaquant d'Amiens, Sehrou Guirassy.