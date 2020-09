Maroc: Rentrée scolaire - Trois questions au directeur provincial de l'Education nationale à Tétouan

interview

Tétouan — Le directeur provincial de l'Education nationale à Tétouan, Fouad Rouadi, étale, dans un entretien accordé à la MAP, les spécificités ayant marqué la rentrée scolaire 2020-2021 dans le contexte actuel. Il revient également sur l'élargissement de l'offre pédagogique, le choix de la méthode d'enseignement adoptée au niveau des établissements scolaires, le passage d'une méthode à une autre selon l'évolution de la situation épidémiologique et l'implication de l'ensemble des acteurs pour réussir la rentrée dans la province de Tétouan.

1- Quelles sont les spécificités ayant marqué la rentrée scolaire actuelle et quelles sont les mesures pour appliquer le protocole sanitaire préconisé par le ministère de tutelle ?

Avant tout, il est nécessaire de rappeler les efforts consentis en termes d'amélioration de la qualité et l'élargissement de l'offre pédagogique au niveau de la province. Dans ce sens, cette année a connu le démarrage de 16 nouveaux établissements éducatifs, qui auront sans nul doute un impact sur la lutte contre la déperdition scolaire, notamment en milieu rural. Il s'agit de 5 internats, 2 lycées, 3 collèges et 6 écoles primaires.

Dans le contexte de la pandémie du Covid-19, le ministère a pris un ensemble de mesures préventives pour garantir le droit à l'apprentissage et assurer une rentrée scolaire sûre au profit de tous les élèves. Il a, ainsi, publié une note de cadrage qui prend en compte les axes de l'éducation et de la gestion relatives au protocole sanitaire, et que la direction provinciale de Tétouan s'est engagée à appliquer de manière rigoureuse en prenant toutes les précautions nécessaires.

Dans ce sens, la direction provinciale a tenu une série de réunions de préparation depuis la reprise du travail, notamment avec les inspecteurs et les directeurs, et ce afin de préparer au mieux la rentrée scolaire et d'examiner les meilleurs moyens de mise en oeuvre du protocole sanitaire. En premier lieu, l'enseignement à distance a été adopté, tout en ouvrant la possibilité aux familles d'exprimer leur volonté de bénéficier de l'enseignement présentiel en alternance.

Au niveau de la province de Tétouan, 85% des familles ont choisi l'enseignement présentiel, choix que la direction se devait de respecter en ouvrant les établissements scolaires. Cette décision a été accompagnée par un ensemble de mesures préventives visant à assurer la reprise des cours dans des conditions sûres, notamment en répartissant les élèves et en préparant l'emploi du temps et les outils de l'enseignement en alternance dont une grande partie est basée sur l'auto-enseignement.

La direction provinciale a également garanti l'ensemble des outils et produits de désinfection au sein des établissements scolaires pour désinfecter notamment les espaces, les salles de cours et les autres locaux.

2- Quelle est la méthode d'enseignement adoptée au niveau de la direction provinciale de Tétouan ? Et la fluidité du passage d'une méthode à une autre est-elle prise en compte ?

Les formulaires remplis par les parents et tuteurs d'élèves au niveau des établissements relevant de la direction provinciale ont révélé que 85% des familles ont choisi l'enseignement présentiel. La direction a donc pris les dispositions nécessaires pour accueillir les élèves, notamment l'affectation des professeurs, l'élaboration des emplois du temps et la mise à la disposition de tous des outils de prévention.

S'agissant des élèves ayant préféré l'enseignement à distance, la direction provinciale de l'Education nationale a mis à leur disposition tous les outils nécessaires pour bénéficier de leur droit à l'apprentissage, notamment à travers les classes virtuelles et les ressources mises en place par le ministère à l'instar de la plateforme "Telmidtice". Les journées de communication ont été l'occasion pour les élèves de mieux comprendre comment accéder aux classes virtuelles et bénéficier au mieux de la plateforme.

La situation épidémiologique au niveau de la province de Tétouan est actuellement stable, ce qui a permis d'ouvrir l'ensemble des établissements scolaires, quoique cette situation pourrait évoluer à tout moment. La direction provinciale a donc mis en place l'ensemble des dispositions nécessaires pour garantir l'enseignement en toutes circonstances, comme la généralisation de l'enseignement à distance et les classes virtuelles.

3- Comment pouvez-vous impliquer les cadres éducatifs et les élèves dans cette nouvelle situation pédagogique ?

La note ministérielle a souligné l'importance d'impliquer les familles dans le choix de la méthode d'enseignement et de garantir les outils nécessaires pour prendre une décision adéquate au niveau de chaque direction provinciale, de façon à prendre en compte toutes les dimensions, plus particulièrement les contraintes professionnelles, techniques et sanitaires des familles.

Les cadres administratifs et éducatifs, ainsi que les inspecteurs ont été impliqués dans le choix de la méthode d'enseignement à adopter par la direction provinciale. Ces efforts ont permis de garantir une rentrée scolaire fluide suivant une vision claire. Quant aux professeurs, et selon la note, ils ont été impliqués au sein des conseils de gestion afin de choisir la méthode d'enseignement adopté au niveau des écoles, tout en mettant à leur disposition l'ensemble des ressources pour réussir l'opération.

Les journées de communication ont permis aux élèves de bénéficier de campagnes de sensibilisation pour prendre conscience davantage du contexte actuelle et du danger que représente la pandémie, tout en veillant à respecter les mesures préventives. Durant ces journées, les établissements scolaires se sont ouverts à l'ensemble des acteurs, notamment les association des parents d'élèves qui ont joué un grand rôle dans la réussite de la rentrée scolaire.