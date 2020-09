Afrique du Nord: Un eurodéputé hongrois salue les efforts du Maroc dans le dialogue inter-libyen

Bruxelles — L'eurodéputé László Trocsanyi a salué, vendredi, les efforts du Maroc dans le dialogue inter-libyen.

«Je salue vivement les efforts du Royaume du Maroc et sa contribution à la relance du dialogue inter-libyen pour une solution politique de la crise» a tweeté le député hongrois, membre de la délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et de la commission des Affaires étrangères du Parlement européen.

Il a affirmé que « la stabilité et la paix en Libye est une condition indispensable pour assurer la prospérité de la région du Maghreb».

La communauté internationale a salué le Maroc pour avoir accueilli, depuis le 6 septembre à Bouznika, des séances de dialogue inter-libyen, qui ont abouti à un accord global sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté, et transcender les divergences ayant entraîné un vide institutionnel dans ce pays.

Tenu entre les délégations du Haut Conseil d'État et du Parlement de Tobrouk, cinq ans après l'Accord de Skhirate, ce dialogue confirme la volonté du Maroc à soutenir la stabilité et la sécurité en Libye, et dans l'ensemble de la région, et ses efforts visant à rassembler les Libyens, sous l'égide des Nations unies.