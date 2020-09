Afrique: Le groupe Bank Of Africa lance le 1er rapport annuel intégré 2019 en sa version digitale

Casablanca — Le Groupe Bank Of Africa (BOA) a annoncé, vendredi, le lancement du 1er rapport annuel intégré 2019 en sa version digitale, réalisé selon le référentiel international d'information intégrée de l'IIRC (International Integrated Reporting Council).

Il s'agit d'une initiative inédite et une première dans le paysage bancaire et financier national, indique BOA, précisant que ce format de rapport donne une vision intégrée des performances du groupe bancaire tant financières qu'extra-financières prenant en compte, avec un plus haut degré de maturité les enjeux ESG - Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance - conformément à sa démarche de responsabilité sociétale et environnementale (RSE).

Ancrés dans la stratégie du Groupe, les fondamentaux et le leadership de Bank Of Africa en matière de responsabilité sociale, de finance à impact durable et inclusive visent à traduire son engagement fort ainsi que sa démarche de perpétuelle innovation, souligne la même source.

La version digitale du RAI-2019 de BOA présente de réels avantages en termes de conception, riche en visuels, une navigation intuitive avec la possibilité de téléchargement des chapitres sélectionnés ainsi qu'une navigation adaptée à tous les écrans.