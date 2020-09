Sénégal: RÉCLAMANT 85 MILLIONS DE FCFA À SON EX-COMPAGNE - De plaignant, l'ex-amant se retrouve comme prévenu et risque six mois

Le tribunal des flagrants délits de Dakar rend son verdict le 17 septembre prochain dans l'affaire des 85 millions de FCfa opposant T.J.R. Picolo et Cie à F. Guèye.

T.J.R. Picolo, 71 ans, dirigeant de société, L. J. Lama, D. Faye D. I. Faye alias Dibor et K.D. Daffé comparaissaient, hier, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture privée et de banque, collecte et utilisation frauduleuse de données à caractère personnel, diffamation et usurpation d'identité. Selon la partie civile, F. Guèye, son ancien amant qui lui laissait sa carte bancaire pour les charges de la maison lui a réclamé 85 millions de FCfa après leur rupture. Elle a été convoquée à la Division des investigations criminelles (Dic) pour des vocaux dans lesquels elle aurait avoué avoir détourné ladite somme. L'enquête a abouti à l'interpellation de Picolo et Cie qui voulaient la faire arrêter.

À la barre, Picolo a confié avoir déposé une plainte contre X pour un détournement de 85 millions de FCfa de son compte. Il ignorait que le relevé bancaire et les messages vocaux étaient faux.

L. J. Lama qui vit avec Picolo depuis 8 mois reconnaît avoir fait d'abord écouter les messages à son fiancé. Ensuite, elle a dit à sa copine D. Faye de faire des recherches sur F. Guèye. À son tour, D. Faye a demandé à K. D. Daffé et D. Faye de faire les enregistrements à l'insu de Lama.

Me Aly Ciré Ndiaye, avocat de la plaignante a noté que Picolo ne supporte pas de voir F. Guèye vivre avec un Sénégalais. «Il ne digère pas sa rupture d'avec ma cliente, c'est pourquoi, il a monté un dossier avec sa nouvelle copine. Nous réclamons 500 millions de FCfa pour le préjudice subi», a plaidé l'avocat.

Le fait que les propos des messages vocaux WhatsApp confortent le relevé bancaire suffit pour prouver que les cinq prévenus ont agi de concert, a dit le procureur de la République qui a requis deux ans dont six mois ferme contre tous les prévenus.

Me Famara Mané du collectif de la défense a estimé que faire des recherches sur une personne n'est pas un délit. Son confrère Me Aboubakry Barro a trouvé regrettable que ses clients soient en détention. «C'est un jeu de dupes qui a mal tourné», a affirmé l'avocat. Idem pour Me Seyba Danfakha qui s'est étonné de voir l'initiateur de la procédure comme prévenu. «La procédure de mon client sur le vol de 85 millions de FCfa n'a pas bougé en 9 mois. Pourtant en 2 jours, il a été arrêté. Aucun des délits visés ne tient la route», a fait remarquer Me Bamba Cissé. Le délibéré sera rendu le 17 septembre.