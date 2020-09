Afrique du Nord: La Jordanie salue les résultats positifs du dialogue inter-libyen tenu au Maroc

Amman — Le Royaume de Jordanie a salué, vendredi, les développements et les résultats positifs atteints à l'issue du dialogue inter-libyen tenu à Bouznika et ayant débouché sur des ententes pour parvenir à une solution politique globale à la crise libyenne.

Dans un communiqué, le porte-parole du ministère jordanien des affaires étrangères, l'ambassadeur Daif Allah Al-Fayez a loué les efforts du Maroc, réaffirmant le soutien de la Jordanie à tous les efforts et initiatives visant à trouver une solution à la crise libyenne à travers les négociations politiques, ce qui est de nature à garantir l'intégrité de la Libye, sa stabilité et sa souveraineté, empêcher les ingérences étrangères et préserver les intérêts et aspirations du peuple libyen.

Les délégations du Haut Conseil d'Etat libyen et du parlement de Tobrouk ont annoncé, jeudi à Bouznika, au terme de leurs réunions dans le cadre du dialogue libyen, qu'elles sont parvenues à un accord global sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté.

Dans un communiqué conjoint, les deux parties ont également convenu de poursuivre ce dialogue et de reprendre ces réunions durant la dernière semaine de ce mois afin d'achever les mesures nécessaires qui garantissent l'application et l'activation de cet accord.