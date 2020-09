Afrique du Nord: La CEN-SAD se réjouit de l'issue heureuse des pourparlers inter-libyens à Bouznika

Rabat — Le Secrétariat exécutif de la Communauté des États Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) s'est réjoui vendredi de l'issue heureuse des pourparlers inter-libyens, tenus à Bouznika.

"Le Secrétariat exécutif de la CEN-SAD prend note et se réjouit de l'issue heureuse des pourparlers inter-libyens, tenus à Bouznika au Maroc, comme reflétée à travers le communiqué signé le jeudi 10 septembre 2020 par les parties libyennes", a souligné un communiqué de la CEN-SAD, qui salue l'ouverture d'esprit, le sens du patriotisme dont ont fait montre les parties et les exhorte à poursuivre le travail avec les mêmes dispositions pour la restauration de la concorde nationale, de la sécurité et de la paix en vue d'élections libres et inclusives.

Par ailleurs, elle exprime sa plus haute appréciation à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Son engagement constant, Ses impulsions diplomatiques et Ses efforts multiformes en vue de réconcilier les parties libyennes à travers le dialogue, ajoute le communiqué.

La CEN-SAD rend également un vibrant hommage à la diplomatie marocaine pour ses contributions notables dans la promotion de la paix et de la sécurité dans l'espace sahélo-saharien et en particulier au ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita "qui, en l'occurrence a fait montre d'un sens de responsabilité, d'une disponibilité institutionnelle et d'une détermination concluante", a relevé la même source.

La CEN-SAD lance, par la même, un appel à toutes les composantes de la société libyenne afin de donner une chance à la paix en Libye en soutenant la mise en œuvre des conclusions de ces pourparlers de Bouznika, souligne le communiqué.

Elle exhorte aussi le Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine, le Conseil de Sécurité des Nations Unies et l'Organisation de la Coopération Islamique à soutenir, sur tous les plans, leur mise en œuvre, tout en renouvelant sa disponibilité à contribuer à un bon suivi des arrangements conclus au seul bénéfice du retour de la stabilité et de la sécurité en Libye et dans l'espace sahélo-saharien, a conclu le communiqué.