Soudan: Centre-Darfour impose un couvre-feu dans la localité ouest du Jebel Marra

Zalingei — Le Comité de sécurité de l'État du Centre-Darfour dirigé par le gouverneur de l'État, le Dr Adeeb Abdel Rahman Youssef, a tenu une longue réunion sur le contexte des événements qui se sont déroulés dans la localité ouest de Jebel Marra à Nertiti, causant la mort d'un certain nombre de personnes. Le Comité a décidé de former un comité d'enquête sur l'incident et la poursuite des auteurs et les traduire en justice.

Dans un communiqué publié vendredi, le comité a décidé d'imposer un couvre-feu de sept heures du soir à six heures du matin et le comité a appelé les citoyens à adhérer à ses decisions, confirmant que tous les auteurs seront poursuivis, arrêtés et traduits en justice, et que des comités de réconciliation seront activés afin de commencer leurs fonctions afin de créer une situation sécuritaire dans l'État.

Le comité a assuré aux agriculteurs de retourner dans leurs fermes après les renforts militaires à la ville de Nertiti.