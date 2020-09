Afrique: L'Angola énumère les obstacles qui retardent la paix en Afrique

Luanda — Les conflits armés, le terrorisme et l'extrémisme violent sont de grands défis à relever par l'Afrique pour rétablir la paix et la sécurité dans le continent.

Ces propos ont été tenus jeudi, depuis Addis-Abeba, par le Représentant permanent de l'Angola auprès de l'Union africaine (UA), ajoutant que ces facteurs s'étaient aggravés, notamment en cette période de crise économique, sociale et humanitaire provoquée par la pandémie du Covid-19.

Francisco da Cruz, qui intervenait, par vidéoconférence, à la Xème session du Comité des Représentants permanents (CRP) auprès de l'Union Africaine, a souligné que l'instabilité en Afrique persistait encore et ce "malgré les efforts conjugués par les Etats membres et l'Union africaine dans la recherche des "solutions africaines aux problèmes africains" , par des moyens africains.

Selon le diplomate angolais, "appuyant les initiatives qui visent à faire taire les armes, l'Angola estime important combattre les causes profondes des conflits, en reconnaissant que le développement, la paix, la sécurité et le droit de l'homme se joignent et se renforcent mutuellement pour assurer un partage juste des opportunités économiques et sociales, et le renforcement de l'Etat de Droit dans le continent".

L'ambassadeur a rappelé que lors du dernier sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement, tenu en février 2020, le Président angolais, João Lourenço, avait alerté ses paires sur le danger que représentait le terrorisme à la stabilité du continente, tant qu'il n'y aurait de réponse prompte et coordonnée des pays africains.

A propos de ce sujet, le Président angolais avait fait une proposition spécifique, soulignant la nécessité de convoquer d'urgence un Sommet, afin de discuter des mesures concrètes à prendre pour combattre le terrorisme, a-t-il ajouté.

Et la suggestion de João Lourenço a aussitôt été adoptée, a encore rappelé le Représentant permanent de l'Angola auprès de l'UA.

Le bien-être des populations doit être, plus que jamais, au centre des préoccupations et des politiques de nos Gouvernements, pour faire de la sécurité humaine le principal axe entre la paix et le développement, a-t-il souligné.

Au cours de cette session, le Commissaire pour la Paix et la Sécurité de l'Union africaine, Ismail Chergui, a fourni aux participants des informations sur la mise en œuvre du thème de l'Année 2020: "Faisant taire les armes: Créant des Conditions favorables au développement de l'Afrique".

Enfin, le commissaire leur a également fournis des informations sur les préparatifs du Sommet extraordinaire de l'Union africaine fixé au 05 décembre prochain.