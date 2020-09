Cote d'Ivoire: 3e cycle de l'EPU/Recommandations - Le CNDH et les OSC font le point sur le suivi et la mise en oeuvre

La Côte d'Ivoire a fait l'objet de son 3ème Examen périodique universel (Epu) le 7 mai 2019 et a reçu 247 recommandations de la part de 101 Etats membres des Nations unies. Il faut signaler que lors de l'adoption du rapport final de l'Epu par le Conseil des droits de l'homme à Génève, le 19 septembre 2019, la Côte d'Ivoire a accepté 222 recommandations et en a noté 25.

Faire le point des activités de suivi et de mise en œuvre de l'Examen Périodique Universel (Epu), conduites jusqu'ici par le Conseil National des Droits de l'homme (Cndh) et les Organisation de la Société Civile. C'est le sens de l'atelier qui a réuni, ce vendredi 11 septembre 2020, les rapporteurs et membres de chaque groupe thématique et le Cndh, à son siège sis à Cocody, les II Plateaux Vallons.

Dr Marie Paule Kodjo, vice-présidente du Cndh, représentant la Présidente à cette activité, a indiqué que cette rencontre est une tribune pour « encourager davantage et à poursuivre l'interaction des structures présentes avec ce mécanisme, un an après l'acceptation de recommandations par la Côte d'Ivoire et au moment où la pandémie à Coronavirus réoriente, les efforts des Etats vers d'autres priorités, en violation de certains droits de l'homme et libertés publiques ».

Monsieur Drissa Soulama, du comité de suivi de l'EPU, a invité les participants à s'approprier les outils pour un suivi efficace des différentes recommandations. Chaque rapporteur de groupe a présenté sa stratégie d'action en soulignant les succès ainsi que les obstacles ou difficultés rencontrés.

Ce sont au total, 30 rapporteurs qui ont pris part à cette rencontre pour présenter également les activités et outils développés pour faciliter le suivi et la mise en œuvre des recommandations de l'EPU, notamment la classification des recommandations par thématique.

Enfin, le calendrier, la méthodologie et le contenu des webinaires par groupe thématique ont été présentés aux participants, afin de préparer au mieux les prochaines activités EPU en ligne.

A noter que l'Examen Périodique Universel (EPU) est un mécanisme unique du Conseil des droits de l'homme (le Conseil) ayant pour but d'améliorer la situation des droits de l'homme dans chacun des 193 États membres des Nations Unies.