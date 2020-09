Maroc: Le Comité exécutif de la CAF officialise le report du dernier carré de la C1 et la C2

LeWAC "se sépare à l'amiable" de Garrido à quelques semaines du choc contre le National du Caire

Le report des demi-finales des compétions interclubs africaines de Ligue des champions et de Coupe de la Confédération ne fut qu'une question de temps.Comme « Libé »l'avait annoncé dans son édition du vendredi 4 septembre, tout portait à croire que l'on s'acheminerait vers un décalage des mois de septembre à octobre-novembre et qu'il fallait juste attendre l'officialisation des nouvelles dates une fois le comité exécutif de la CAF tenu. Et c'est ce qui s'est passé jeudi grâce à la technique de visioconférence.Enfin de compte, il a été procédé à la prise de nombreuses décisions concernant les concours et éliminatoires initiés par la Confédération africaine de football, et ce au titre des saisons sportives 2019-2020 qui peine à connaître son terme et 2020-2021 qui restera dépendante du développement de la situation épidémiologique dans le continent frappé, à l'instar des autres contrées, par le Covid-19.

Ainsi, s'il y a report des matches du dernier carré de la C1 et de laC2, c'est suite à la demande de la Fédération Royale marocaine de football qui avait saisi auparavant l'instance continentale qui a répondu, en toute logique, par l'affirmative «eu égard aux dernières évolutions sanitaires sur la situation du trafic aérien au Maroc et sur recommandation de la Commission d'organisation des compétitions interclubs de la CAF», lit-on sur le site cafonline.com .

Pour ce qui est de la demi-finale de la Ligue des champions qui sera une affaire marocoégyptienne, le premier match (aller) aura lieu le 17 octobre au complexe sportif Mohammed V à Casablanca entre le Raja et le Zamalek, alors que le lendemain et au même stade le WAC sera à l'épreuve d'Al Ahly. En ce qui concerne les matches retours, ils se dérouleront la semaine d'après avec Zamalek-Raja, le 23 octobre et Al Ahly-WAC, le 24 dudit mois.

En ce qui concerne la finale prévue le 6 novembre, trois options se présentent : un ultime acte au Maroc au cas où les deux qualifiés seront le WAC et le Raja, en Egypte au cas où les finalistes seront AlAhly et leZamalek, ou sur terrain neutre si la finale est maroco-égyptienne.

S'agissant de la Coupe de la Confédération, dont les rencontres des demi-finales et de la finale se joueront au Maroc en un seul match, le comité exécutif de la CAF a entériné de nouvelles dates.

La première demi-finale cent pour cent marocaine ayant comme protagonistes la Renaissance de Berkane et le Hassania d'Agadir, est programmée le 19 octobre à l'Ensemble sportif MoulayAbdellah à Rabat, tandis que la seconde mettra aux prises, le 20 du mois précité au complexe Mohammed V à Casablanca, l'équipe égyptienne de Pyramids et son homlogue guinéenne de Horoya Conakry.

Quant à la finale où la présence d'un club marocain est assuré, elle est prévue au complexe Moulay Abdellah avec comme nouvelle date le 25 octobre prochain.

Ces reports pourraient être en faveur des quatre équipes marocaines engagées dans ce tableau avancé de la C1 et la C2. Si le contexte sanitaire s'améliore, elles seront mieux outillées pour bouclerl'exercice local et auront davantage de matches dans les jambes et de temps en vue de préparer dans les meilleures conditions leurs sorties continentales qui, hélas,se joueront à huis clos.

Sauf que de ces quatre représentants du football national,seul le Wydad semble être dans une posture délicate après avoir jugé bon de «se séparer à l'amiable » de son entraîneur, l'Espagnol Juan Carlos Garrido à quelques semaines du choc contre le National du Caire. Il s'agit du 3ème entraîneur remercié par les Rouges au cours de cette saison après le Serbe Zoran Manojlovic et le Français Sébasteien De Sabre,sans omettre l'enfant du club Abdelilah Saber qui n'a pu assurer l'intérimque pour une courte période.

Les commandes techniques du Wydad ont été confiées au manager général du club, l'Argentin Miguel Angel Gamondi, appelé à la rescousse alors qu'il était pressenti au poste à partir de la saison prochaine. Sauf qu'il ne pourra pas prendre place sur le banc de touche le jour des matches du fait que le règlement ne le lui permet pas après avoir coaché au début de l'exercice en cours le Hassania d'Agadir. Etil est fort probable que surla feuille de match, c'est le nomde l'éternel adjoint Moussa Ndaw qui sera inscrit.

Le comité dirigeant des Rouges, sous la présidence de Said Naciri, a résilié également le contrat du préparateur physique du club.

Mohamed Bouarab

Les décisions prises par le CE

Le Comité exécutif de la CAF s'est réuni jeudi 10 septembre 2020 par visioconférence pour discuter de l'avenir des compétitions africaines et d'autres questions connexes, dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. A l'issue de la réunion, les décisions suivantes ont été prises:

- Le Comité a ratifié les décisions de la Commission d'urgence de la CAF sur la reprise des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Total Cameroun 2021 et la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022.

Assemblée générale ordinaire 2020

L'Assemblée générale ordinaire de la CAF 2020 se tiendra le 11 décembre 2020 à AddisAbeba. Cependant,si la situation sanitaire reste inchangée en Ethiopie avec notamment le maintien de l'état d'urgence, la Tanzanie se présentera comme la deuxième option. L'organisation de l'AGO par visioconférence ne sera envisagée qu'en dernier recours.

Assemblée générale élective 2021 et chronogramme des élections

L'Assemblée générale élective de la CAF 2021 se tiendra le 12 mars 2021 à Rabat. Le chronogramme relatif au processus électoral pour les postes de président et de membres du comité exécutif de la CAF est le suivant :

- 11 septembre 2020 : Ouverture de la réception des candidatures

- 12 novembre 2020 : Clôture de la réception des candidatures

- 11 janvier 2021 : Communication des noms des candidats à toutes les associations nationales

- 12 mars 2021 : Assemblée générale élective Championnat d'Afrique des nations Total

- Initialement prévu du 4 au 25 avril 2020 et reporté en raison de la pandémie Covid-19, le tournoi final du Championnat d'Afrique des nations Total Cameroun 2020 se déroulera du 16 janvier au 7 février 2021. En outre, la règle du quatrième remplacement en cas de matches à prolongation sera appliquée.

- L'organisation du tournoi final du Championnat d'Afrique des nations Total Algérie 2022 en janvier 2023 sera discutée avec la Fédération algérienne de football. Ligue des champions féminine de la CAF

-Chacune des six zones de laCAF organisera des qualifications pour déterminer les finalistes du tournoi à huit(8) équipes.La répartition sera la suivante : une équipe de chaque zone, une équipe du pays hôte et une équipe supplémentaire.

Pour la première édition, l'union zonale du pays hôte aura deux représentants. Cependant, pour les éditions suivantes, le pays hôte n'aura qu'un seul représentant tandis que l'Union de zone du champion en titre qualifiera deux équipes.

- Format de la compétition Les huit équipes qualifiées seront tirées au sort en deux groupes de quatre équipes chacun conformément au règlement.

-La compétition sera annuelle et se tiendra durant le second semestre. Coupe d'Afrique des nations féminine Total 2022

- Le tournoi final est prévu en juillet 2022 Coupe d'Afrique des nations de beach soccer 2020

-Le Sénégal a été déclaré hôte du tournoi final. Les finalistes représenteront l'Afrique à la Coupe du monde de beach soccer de la FIFA, Russie 2021. Les détails du tournoi final seront communiqués en temps voulu.

Coupe d'Afrique des nations U-17 Total Maroc 2021

- Pour donner suite à une demande de la Fédération Royale marocaine de football, le tournoi final aura lieu du 13 au 31 mars 2020. De plus, un amendement au règlement des testsIRM a été approuvé afin de disqualifier toute équipe présentant un joueur non-éligible. Prochaines compétitions de la CAF L'appel à candidatures est lancé pour l'organisation des compétitions suivantes; Ligue des champions féminine 2021 et 2022 Coupe d'Afrique des nations féminine Total - 2022 Coupe d'Afrique des nations de beach soccer 2022 Coupe d'Afrique des nations U-17 Total - 2023 Coupe d'Afrique des nations U-20 Total - 2023 Coupe d'Afrique des nations U-23 Total - 2023 Finales de la Ligue des champions de la CAF 2021, 2022 et 2023 Finales de la Coupe de la Confédération de la CAF 2021, 2022 et 2023 Compétitions interclubs 2019/2020 Saisie d'une demande de la FRMF eu égard aux dernières évolutions sanitaires sur la situation du trafic aérien au Maroc et sur recommandation de laCommission d'organisation des compétitions interclubs de la CAF, les matches restants de la Ligue des champions de la CAF Total et de la Coupe de la Confédération de la CAF ont été reportés. La décision a automatiquement affecté le calendrier de la saison 2020/2021, qui a été ajusté en conséquence selon le modèle suivant : *Ligue des champions de la CAF Total 2019/2020

- Demi-finales Matches aller : 17 et 18 octobre 2020 Matches retour : 23 et 24 octobre 2020

- Finale 6 novembre 2020 *Coupe de la Confédération de la CAF 2019/2020

- Demi-finales: 19 et 20 octobre 2020

- Finale : 25 octobre 2020 Saison interclubs 2020/2021 1ère période d'inscription : 21 octobre

- 10 novembre 2020 2e période d'inscription : 11-30 novembre 2020 Tour préliminaire : 27-29 novembre 2020 et 4- 6 décembre 2020 2e tour préliminaire : 22-23 décembre 2020 et 5-6 janvier 2021 Réformes

Par ailleurs, le Comité exécutif de la CAF a validé : La fusion des Commissions de gouvernance et d'audit La mise en place d'une sous-commission d'éthique au sein de la Commission de discipline La nomination de Yassin Osman en tant que coordinateur des organes indépendants.