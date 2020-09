Ile Maurice: Manif du 12 septembre - «Bann minis vwayaz par BMW bé nou al sa BM Double Pié» dit Luc Kenny Ramdhony

«Bour li déor», «Pra20 Out»... Pour beaucoup, ces slogans de la marche citoyenne du 29 août résonnent encore. Elle avait rassemblé des dizaines de milliers de Mauriciens et la diaspora mauricienne dans plusieurs pays avait suivi. Pour ceux qui n'avaient pu être là, l'occasion leur est donnée aujourd'hui à Mahébourg. Et cette marche s'annonce encore plus grandiose. Luc Kenny Ramdhony le fera à sa façon : de Grand-Gaube, il rejoint Mahébourg à pied... «Bann minis vwayaz par BMW be nou nou al sa BM Double Pié... »

L'homme de 36 ans a fait le pari fou de marcher du Nord jusqu'au Sud. Pourquoi ? «C'est ma manière de montrer à mon pays ma détermination et mon envie de changer les choses», explique Luc Kenny. Ce patriote en a marre d'un système qui tourne autour d'héritiers. «Bann Morisien bizin poz kestion. Eski twa ki pé lir la, eski to garson pou vinn minis enn zour malgre li finn fer so letid?»

Luc Kenny a quitté sa maison à Grand-Gaube mercredi et depuis, il permet aux Mauriciens de l'accompagner dans sa marche à travers des vidéos live sur son compte Facebook. Il ne manque pas de faire ressortir toute la pollution qu'il croise en chemin - pneus, bouteilles ou autres objets jetés au bord de la route par des Mauriciens. Ironiquement, il lâche : «Minis ti dir péi-la prop. Dir mwa enn kout.»

Pour être bien dans le thème, Luc Kenny a une pancarte accrochée au dos avec le slogan «Nou pa lé nepotism» et plusieurs automobilistes l'ont arrêté pour lui demander ce que signifie ce mot. «Il est temps que la presse explique ce que c'est au minimum le népotisme* pour qu'ils comprennent notre combat. Certains disent que je suis fou. Mais non. Je suis juste un grand amoureux de mon pays.»

Pourtant, il avoue avoir connu plusieurs injustices sur son parcours, surtout par rapport à son nom et sa religion dans un contexte de mariage interconfessionnel. Luc Kenny sait que le chemin est long mais ce qui le porte, c'est sa quête du mauricianisme et surtout l'envie de «bour li déor».

* Le népotisme est un système politique dans lequel le dirigeant favorise les membres de sa famille en leur octroyant des pouvoirs et postes alors qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires. Synonyme de népotisme : favoritisme.