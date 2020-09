Ile Maurice: Manif du 12 septembre - La diaspora se mobilise

La diaspora mauricienne aux quatre coins du monde remet ça. Après s'être unis à la mobilisation citoyenne du 29 août à Port-Louis, nos compatriotes à l'étranger se sont préparés à celle d'aujourd'hui, samedi 12 septembre. En effet, des Mauriciens d'Italie, de France, de Belgique et même du Canada participeront à une marche pacifique simultanée en solidarité avec celle de Mahébourg.

«Diaspora mauricienne Canada, fer tann to lavwa pou défan nou leritaz.» C'est l'appel lancé par les organisateurs de la marche pacifique mauricienne à Montréal de se réunir à Berri-UQAM, Place Emilie-Gamelin, pour une marche de 900 m, jusqu'à Parc-La-Fontaine, de 13 heures à 15 heures. Cette marche a pour but de combattre le népotisme, la discrimination sociale, la corruption et défendre la démocratie, pour une île Maurice meilleure. Ces Mauriciens réclament également le droit de vote. Les participants devront arborer du blanc comme code vestimentaire, se munir du quadricolore et de pancartes.

À Bruxelles, le groupe Solidarité Maurice et Belgique veut scander le slogan : «Diaspora, anou liber mama Moris» aujourd'hui de 14 heures à 16 heures, au rond-point Schuman. Du côté de la France, la diaspora mauricienne donne rendez-vous aux participants pour #EnnLarondSitwayenn sur le Parvis des Libertés et des Droits de l'Homme au Trocadéro à Paris, de 11 heures à 13 heures. Le but est, disent nos concitoyens dans l'Hexagone, de «soutenir les habitants affectés du Sud-Est, en mémoire des drames humains et écologiques» et de marcher contre toutes les injustices socio-économiques et sanitaires que subissent les Mauriciens.

Cette ronde, selon les organisateurs, représente symboliquement une union pacifique, inclusive et intergénérationnelle, tournée vers l'espoir de sortir de cette crise sans précédent et de voir renaître une nouvelle République mauricienne à travers des actions fortes, le débat ou encore des propositions innovantes. Tout cela face à l'accumulation d'événements jugés graves par un manque de transparence et face à une démocratie à l'arrêt, un système politique et institutionnel dépassé. Les participants devront se vêtir de noir pour le deuil face aux drames humains et écologiques, appliquer de la peinture corporelle ou du maquillage aux couleurs de Maurice pour l'espoir et un drapeau mauricien pour la solidarité.

Se faire entendre

En Italie, la diaspora donne rendez-vous aux Mauriciens de Milan, de 16 heures à 18 heures, devant la fontaine de la Piazza Cairoli pour une promenade paisible. L'idée est de se faire entendre même s'ils sont loin. Les partici-pants devront apporter le quadricolore et des ravanes. Plusieurs sujets motivent leur choix de manifester. «Par solidarité avec nos compatriotes au vu des catastrophes qu'ils sont en train de subir, nous, les Mauriciens d'Italie, nous sommes tous concernés par ce qui se passe sur notre île, après les événements du coronavirus, les squatteurs, le Wakashio. (... ) Nous avons vu que le gouvernement a beaucoup fauté dans tous ces domaines.»

«l n'y a plus de liberté de la presse où tout est filtré à leur goût. Le chômage est au sommet depuis les 15 dernières années. Les frontières sont fermées mais la drogue arrive quand même et il n'est pas possible de comprendre pourquoi et d'où vient-elle. Il y a aussi discrimination et intention de diviser la population, entre autres», confie Karen, de Milan.