Madagascar: CUA - Réorganisation des parkings dans la capitale

La Commune Urbaine d'Antananarivo a fait une descente inopinée depuis mardi et a procédé à des actions. Du côté d'Ambondrona, des poteaux métalliques ont été retirés.

« La circulation est réduite dans la partie d'Ambondrona et de Faravohitra et ce, à cause de ces poteaux métalliques sur la chaussée. Trouver un parking devient de plus en plus compliqué sur cette partie », indique le commissaire principal Bemana Vigor, directeur des transports et de la mobilité urbaine au niveau de la Commune Urbaine d'Antananarivo.

La Commune Urbaine d'Antananarivo qui a enlevé ces poteaux métalliques, qui sont interdits. Seules les plaques mobiles sont autorisées. De plus, une autorisation est requise. L'autorisation est délivrée uniquement par la commission parking au niveau de la commune. « Cette opération va se poursuivre dans tous les quartiers », indique le responsable. Le renouvellement de l'autorisation de parking est également en cours.