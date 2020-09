Congo-Brazzaville: Adicomawards - Larissa Diakanua dans le top 5 de la catégorie Beauté

Troisième, à la clôture des votes publics le 8 septembre, de huitième qu'elle était encore à la mi-août, la candidate congolaise en lice sous le label Nappy du Congo s'est disputée farouchement la seconde place avec la Sénégalaise Campara Julie.

Le combat était serré entre Larissa Diakanua et Campara Julie. Elles ont fini la course avec un écart de 109 points, 2700 votes pour la congolaise et 2 809 pour la Sénégalaise qui l'a finalement emportée à la dernière ligne droite, quasiment la veille de la clôture des votes. Pourtant, sa challengeuse avait su maintenir le cap depuis le 28 août. Avec un atout commun, leur naturel : cheveux afro et dreadlocks, les deux candidates ont un même cheval de bataille, à savoir la beauté authentique et naturelle de la femme noire.

Avec ses 3398 votes engrangés sans avoir à batailler ferme, Fatou Yaye a pour sa part su garder une longueur d'avance avec le reste des candidats. Première depuis le départ, elle a juste fait en sorte de préserver sa place jusqu'au bout dans la catégorie Beauté parrainée par Mixa. Grâce à elle, le maquillage a gardé les devants volant toujours la vedette au soin et à l'esthétique. Mais, il semble aussi que la tendance à l'affirmation de son africanité ou comme diraient plutôt certaines le retour aux sources soit aussi du goût de plusieurs. Ce qui expliquerait le bon positionnement de Larissa et Julie.

Cinq finalistes soumis au vote du jury

Après les votes des internautes organisés pendant un mois, du 7 août au 7 septembre, place maintenant au jury de trancher. En effet, ce dernier va se prononcer et dire sur qui il a jeté son dévolu. Les cinq premières de la catégorie Beauté, le premier homme à pointer le nez est sixième, n'ont plus qu'à attendre le verdict final. « Ce sont les cinq premiers candidats en lice qui seront soumis au vote du jury, à la différence des éditions précédentes où seuls trois finalistes étaient retenus. C'est lui qui choisira les meilleurs d'entre eux à qui seront attribués les Adicomawards », a dit Larissa Diakanua au Courrier de Kinshasa. Par ailleurs, jusqu'à l'édition 2019, a-t-elle souligné, « un seul lauréat était plébiscité parmi les trois finalistes ». Et d'ajouter : « La liste étant dorénavant étendue à cinq, il est fort probable qu'il y ait aussi du changement à ce niveau. Il se pourrait que l'on passe d'un seul à trois lauréats primés pour chaque catégorie. Nous le saurons lors des Adicomdays, les 22 et 23 octobre ».

L'autre grande différence d'avec l'année dernière, est liée au contexte sanitaire actuel de sorte que les lauréats ne vont pas forcément participer à la remise de leurs prix. « Nous devrions participer aux Adicomdays pour assister physiquement à la remise des Adicomawards à Dakar. Mais, depuis le mois d'août, le Sénégal a annoncé la fermeture des salles de spectacle pendant trois mois encore, ce qui ne devrait pas permettre l'organisation des activités de masse comme cette cérémonie. Les Adicomdays ne se tiendront plus en présentiel mais en ligne à partir du site. C'est sûrement au cours de cette édition en ligne que seront publiés les lauréats des différentes catégories car les candidats non résidants au Sénégal ne pourront pas y prendre part », nous a appris Larissa Diakanua. Cela vaut pour les cinq finalistes de chacune des six autres catégories de l'Adicomawards 2020 : Tech, Voyage, Jeune talent, Adicom4goods migrations, Food et Humour.