Congo-Brazzaville: Durquap - Une plateforme de gestion de plaintes bientôt opérationnelle

La gestion des plaintes est au cœur du Projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (Durquap), afin de faciliter et gérer les doléances des populations des quartiers ciblés. Le projet a mis en place en plus des mécanismes de gestion de plaintes déjà existant un centre d'appel, véritable outil de gestion de proximité.

« C'est un outil de management de proximité qui se veut national avec pour finalité de répondre aux doléances des personnes qui sont affectées par la mise en œuvre du projet. Nous avons réfléchi et avons estimé qu'il était essentiel de diversifier les sources de gestion de plaintes », a indiqué Dan Horphet Ibiassi, chargé de communication du Durquap.

Emanant d'une volonté du gouvernement et de la Banque mondiale, la plateforme permettra aux populations affectées par le projet de se sentir un peu plus proche et davantage écouté, a fait savoir Dan Horphet Ibiassi. « Il s'agit aussi pour nous expérimenter une nouvelle façon de faire particulière pour que les plaintes des personnes touchées trouvent des solutions satisfaisantes et très vite », a-t-il signifié.

Et de poursuivre : « Le centre d'appel repondra à un numéro vert gratuit qui est le 1523 que nous sommes en train d'implémenter avec les opérateurs de téléphonies locales. Ce numéro qui sera opérationnel dès la semaine prochaine permettra de façon gratuite aux populations d'atteindre le centre afin qu'on trouve une solution à leurs plaintes. »

Fournie par la société BL Technology, ladite plateforme est constituée d'une infrastructure complète notamment d'un serveur et d'une infrastructure réseau et télécom. Pour ce qui est de la partie électrique, une solution électrique hybride constituée d'une alimentation par batterie et onduleur de 10KVA a été également trouvée.

« Nous sommes ici dans le cadre d'un appel d'offre que la société BL Technology avait remporté par le projet géré par le Durquap. Ce projet consiste effectivement à fournir une solution de centre d'appel et nous servons de centre de contact qui permet aux bénéficiaires des quartiers ciblés par le projet de soumettre leurs problématiques rencontrées sur le terrain lors des travaux réalisés », a indiqué Bianky Bayi, directeur général de la société BL Technology.

Pendant cinq jours, dans le cadre de ses réalisations, la société BL Technology a également procédé à la formation des agents du Durquap qui seront affectés au service de traitement des plaintes. « Nous ne pouvons pas livrer une solution sans réaliser le transfert de compétences... », a déclaré Bianky Bayi.

Rappelons que BL Technology est une société d'ingénierie informatique et télécom axée sur la vente des services et équipements.