Tunisie: Ligue 1 | Lutte pour le maintien - Ça se complique !

L'UST, le CAB, l'ESM, le CSHL et la JSK joueront leur survie en Ligue 1 avec des chances inégales, des destins croisés.

Cinq clubs sont concernés par la sentence expiatoire lors de la dernière journée. Le sort en a voulu ainsi : il faudra attendre jusqu'à la journée de demain (la dernière) pour y voir plus clair. D'habitude, on a souvent une idée sur les deux clubs condamnés avant même la fin du parcours. Cette fois, le scénario est différent. Il est palpitant, impitoyable même pour des clubs qui gagnent, mais qui ne sont pas sûrs de rester en Ligue 1, tels le CAB ou le CSHL. La donne est compliquée pour 5 clubs au bas du classement avec beaucoup d'éventualités en cas d'égalité du nombre des points. Et ont peut s'attendre à voir trois équipes se partager un même classement et, à ce moment, on aura besoin de voir les confrontations directes pour trancher.

Des équipes comme l'UST ou le CAB (qui se rencontrent à Tataouine dans un match d'une extrême intensité!) ont leur destin entre les mains en cas de victoire. D'autres noms, telle la JSKairouan qui devra battre l'EST et attendre un faux pas d'au moins deux clubs qui la devancent au classement. Beaucoup de calculs, beaucoup de stress et certainement la classique pression que vont mettre les clubs qui reçoivent. Pour l'ESM et le CSHL, par exemple, ils seront avantagés par le terrain, mais aussi par le fait de recevoir deux clubs qui n'ont pas une forte motivation, à savoir l'ASSoliman et le ST. Vont-ils (on parle de Soliman et du Stade) aller jusqu'au bout et jouer les «trouble-fêtes»? Ce sera difficile vu le décor qui va s'installer à Métlaoui et à Hammam-Lif. Ce sera une forte pression et une extrême motivation, contrairement aux visiteurs.

L'exercice 19-20 a fait que l'on arrive à une fin de championnat aussi indécise en bas du classement. Logiquement, une équipe comme la JSK, battue à la dernière minute, a mis le premier pied en Ligue 2. Son destin n'est plus entre ses mains, elle a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre et ne peut que s'en prendre à elle-même. Le choc de la dernière journée va avoir lieu à Tataouine entre l'UST et le CAB. Un vrai moment sensible et dur à gérer pour les deux équipes. Et quand on sait qu'un rassemblement à trois clubs UST-ESM et CSHL (en cas de défaite de l'UST et victoires de l'ESM et du CSHL) n'est pas en faveur des Sudistes, on peut imaginer combien la victoire comptera pour Tataouine. Quant aux Cabistes, la fin de la saison était honnête, même si le retard pris au début de la saison peut s'avérer cher en fin de compte.