Soudan: Une assistance des EAU pour soutenir les personnes touchées par les inondations

Khartoum — Un avion de secours est arrivé ce matin à l'aéroport de Khartoum pour répondre aux besoins humanitaires urgents des personnes touchées par les pluies et les inondations au Soudan, fourni par le Croissant-Rouge des Emirats conformément aux directives de Son Altesse Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan, Prince héritier d'Abou Dhabi et Commandant suprême adjoint des forces armées, et suivi par Son Altesse le Cheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, représentant du dirigeant de la région d'Al Dhafra et chef de l'Autorité du Croissant-Rouge des Emirats.

L'avion portait 30 tonnes de matériel de nourriture et d'abri "tentes, draps et bâches" ainsi que du matériel médical et sanitaire pour l'assainissement de l'environnement.

L'avion a été reçu par Abbas Fadl Al-Mawli, commissaire à l'aide humanitaire, Rahma Fadhel Al Shamsi, conseillère à l'ambassade des Émirats arabes unis à Khartoum, et l'attaché militaire émirati, le brigadier général Nasser Mohammad Al-Niyadi.

Le commissaire général Abbas Fadl a déclaré à SUNA que l'aide émiratie comprenait beaucoup de matériels nécessaires, qui est le deuxième lot, saluant la coopération et le soutien continus des EAU, qui confirme la force des relations entre les deux pays. Il a remercié les dirigeants émiratis et le Croissant-Rouge des EAU pour leur préoccupation et leur soutien aux personnes touchées par les torrents et la pluie au Soudan.

Il a déclaré que la Commission distribuerait toute l'aide aux personnes touchées dès que possible.