Sénégal: Coopération Sénégalo-Turque - Deux accords portant sur l'enseignement supérieur et la culture signés

En visite au Sénégal, le ministre Truc des Affaires Etrangères, Mevlut Çavusoglu, a signé, vendredi 11 septembre avec son homologue sénégalais Amadou Bâ, deux accords dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la culture. Grâce à ces conventions, la Turquie s'engage à augmenter le nombre de bourses accordées aux étudiants sénégalais et notre pays va accueillir un centre culturel Yunus Emre.

Un des temps forts de la visite officielle du ministre Turc des Affaires étrangères, Mevlut Çavusoglu, a été la signature, avec son homologue sénégalais Amadou Bâ, de deux accords de coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la culture. Amadou Bâ a précisé que le premier accord sur l'enseignement supérieur porte sur l'augmentation du nombre de bourses à octroyer aux étudiants sénégalais. «Il s'agit d'un accord important qui nous permettra de développer la coopération dans le domaine universitaire», s'est-il réjoui.Le second accord est lié à la création d'un centre culturel turc à Dakar. «La Turquie est une très grande civilisation. Elle a l'intention d'ouvrir un centre culturel au Sénégal et cela permettra d'avoir un cadre pour développer les relations culturelles. Ces relations ne sont pas uniquement économiques ou politiques, mais il s'agit de relations dans tous les secteurs, dans tous les domaines d'activités, y compris celui de la culture», a ajouté Amadou Bâ.

Le ministre Turc des Affaires étrangères, Mevlut Çavusoglu, est allé dans le même sens. Il a indiqué que «plus l'intérêt des étudiants sénégalais va augmenter, plus les bourses turques vont augmenter». Avec le deuxième accord, il a fait savoir que le centre culturel permettra l'enseignement de la langue turque en plus d'activités de promotion de la culture turc. Mevlut Çavusoglu a précisé que les centres culturels turcs existent dans plusieurs pays.

Auparavant, le chef de la diplomatie sénégalaise a rappelé «l'excellence des relations de coopération entre les deux pays» avec la fréquence des contacts, la convergence de vues au plan international. Cela, selon le ministre, a hissé la coopération entre les deux pays à «des niveaux jusque-là jamais atteints». Pour Amadou Bâ, «bien qu'anciennes et constantes, ces relations ont été fouettées par les deux Chefs d'État qui ont su mettre à profit les énormes potentialités dont regorge l'axe Dakar-Ankara. À titre illustratif, le ministre des Affaires étrangères a rappelé la réalisation de plusieurs grands travaux à l'actif de la Turquie au Sénégal: construction, à Diamniadio, du Centre international des conférences Abdou Diouf, de la Gare des gros porteurs, du Complexe sportif multifonctionnel, etc.

Les échanges commerciaux passent de 15 millions à 250 millions de dollars

Le regain de la coopération entre les deux pays s'est reflété, d'après Amadou Bâ, entre 2008 et 2019, dans les échanges commerciaux qui sont passés de 15 millions de dollars à plus de 250 millions de dollars. «Notre intention commune de porter le volume à 400 millions de dollars n'est que le constat d'un potentiel encore sous-exploité et une ambition de rééquilibrer la balance», a dit le chef de la diplomatie sénégalaise. Il a magnifié l'approfondissement des autres volets de la coopération « timidement explorés et qui sont les véritables baromètres de notre partenariat», notamment les domaines militaire, culturel, éducatif, industriel et énergétique. Le ministre turc a réitéré la volonté de son pays d'accélérer la coopération avec le Sénégal en citant les importants investissements d'entreprises turques au Sénégal.

Renforcement de la coopération militaire

Mevlut Çavusoglu a révélé que son pays est dans la phase de ratification de l'accord signé pour une coopération dans le domaine de la sécurité. Les Turcs ont exprimé leur souhait de renforcer la coopération dans le domaine militaire avec le Sénégal. Le Sénégal étant un acteur important en Afrique, le ministre turc des Affaires étrangères a salué son engagement pour la stabilité de la région africaine. Dans le même sillage, l'eau, la gestion forestière, la diaspora, les sports et la protection civile sont de nouveaux domaines qui acquièrent graduellement des proportions appréciables dans la coopération entre les deux pays.

Régularisation des titres de séjour des Sénégalais de Turquie

Amadou Bâ a salué l'appui de la Turquie dans le contexte de la pandémie du nouveau coronavirus, notamment en ce qui concerne la régularisation de citoyens sénégalaise vivant dans ce pays. «Le Gouvernement du Sénégal se félicite de l'accompagnement et de la franche collaboration des autorités turques dans sa lutte contre la propagation du virus et ses opérations d'aide et de secours qu'il a tenu à apporter à ses concitoyens installés en Turquie», a déclaré Amadou Bâ. Mevlut Çavusoglu a rassuré les Sénégalais qui sont en Turquie et qui ont vu leur titre de séjour expiré pendant la période de la Covid-19 que ces documents seront renouvelés. Il promet qu'aucun Sénégalais n'aura des difficultés dans ce domaine en Turquie.

La Turquie s'engage pour la phase 2 du Pse

Amadou Bâ a confié que le Sénégal nourrit l'espoir d'un soutien continu de la Turquie dans la mise en œuvre de la deuxième phase 2 du Pse. Le Sénégal vise ainsi une collaboration pour sa souveraineté alimentaire, sanitaire et pharmaceutique, le renforcement de la protection sociale et l'accélération de la transformation digitale. Sur ce point, le ministre Turc des Affaires étrangères a assuré que les entreprises de son pays s'engagent à accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre de la deuxième phase du Pse. Il s'est dit heureux de constater la reprise des travaux de construction du stade olympique de Diamniadio qui ont été arrêtés du fait de l'épidémie du nouveau coronavirus.

Bientôt la tenue de la 5ème grande Commission mixte de coopération

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a renouvelé l'engagement du Sénégal à poursuivre les échanges sur la mise en place de l'Office de développement et de coopération entre les deux pays et à assurer le suivi des engagements bilatéraux des projets de joint-venture, de partenariat et mémorandums d'entente signés entre les acteurs des secteurs privés des deux pays. M. Bâ a aussi exprimé la disponibilité du Sénégal pour la tenue prochaine de la cinquième grande Commission mixte de coopération qui participera à hisser les relations de coopération à un niveau supérieur. Le ministre turc a donné son accord pour la prochaine réunion de ladite commission tout en invitant son homologue sénégalais en Turquie. Prévue dans un premier temps en visioconférence, le diplomate turc a admis qu'il est mieux finalement de la tenir en présentiel, en Turquie. Pour lui, ce sera l'occasion d'inaugurer l'ambassade du Sénégal en Turquie. Après avoir constaté de visu le terrain affecté par le Sénégal pour la construction de leur représentation diplomatique, Mevlut Çavusoglu a dit toute la reconnaissance de son pays aux autorités sénégalaises.