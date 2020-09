Egypte: Stratégie nationale pour développer l'infrastructure pétrolière sur la mer Rouge et la Méditerranée

Le secteur du pétrole adopte une stratégie nationale pour développer une infrastructure pétrolière distinguée de l'Egypte sur les côtes de la mer Rouge et de la Méditerranée grâce à plusieurs projets stratégiques qui jouent un rôle efficace pour satisfaire les besoins en produits pétroliers de l'Egypte, a dit le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El-Molla, qui inspectait de nouveaux projets pétroliers dans la zone d'Ain Soukhna, dont le terminal de Sunkar, destiné au stockage et à la circulation des produits de pétrole.

Le projet de Sunkar est un ajout important et vital pour l'infrastructure pétrolière dans ce domaine, a-t-il souligné, ajoutant que le secteur pétrolier possède plusieurs projets qui renforcent cette orientation, dont notamment le centre stratégique de circulation et de stockage du brut et des produits pétroliers.

Le terminal de Suknar est le fruit d'une coopération et d'un investissement réussi entre l'Etat et le secteur privé, a noté le ministre du Pétrole.