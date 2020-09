Egypte: Constructions illégales - Le gouvernement s'efforce à mettre fin aux infractions commises pendant des décennies

Le Premier ministre Moustafa Mdbouli a confirmé samedi que le gouvernement s'efforçait de mettre fin aux infractions commises au cours de longues décennies en matière d'empiétement sur les terres agricoles et de constructions illégales afin qu'elles ne s'aggravent pas à l'avenir.

Le Premier ministre et un certain nombre de ministres ont entamé une visite de terrain dans le gouvernorat de Qalyoubya, pour suivre le dossier de la conciliation concernant les constructions illégales et pour mettre fin à l'empiétement sur les terres agricoles.

Lors d'une rencontre avec un certain nombre d'écrivains et de journalistes, il a fait savoir que l'Égypte avait perdu, depuis 2011, 90.000 feddans (un feddan=4200m2) de terres agricoles très fertiles et que l'alternative était de recourir au désert, notant que le coût de bonification est entre 150 et 200.000 LE/feddan pour le transformer en terre arable.

Lors de cette entrevue, le Premier ministre a clarifié, à travers un film documentaire sur la ville d'Al Khousous à Qalyoubya, l'ampleur des violations et des problèmes auxquels les citoyens sont confrontés et que le gouvernement oeuvre à régler comme la difficulté d'acheminent du gaz et de l'eau vers des zones étroites et des ruelles encombrées qui ne font pas partie des plans d'urbanisme de l'Etat.