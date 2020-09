Egypte: Les défis sans précédent confirment l'importance de promouvoir la culture de la paix

L'ambassadeur Mohamed Idris, représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies, a souligné que les défis sans précédent auxquels le monde est confronté, dont le plus important est la pandémie de coronavirus, confirment l'importance de promouvoir la culture de la paix et de jumeler les efforts de la communauté internationale, par des actes et pas seulement par des mots, et d'une manière qui permet à l'humanité de relever ces défis de manière pacifique.

Cette déclaration a été faite dans le discours de l'Égypte prononcé par l'ambassadeur Idris lors du forum virtuel de haut niveau sur une culture de paix qui s'est tenu aux Nations Unies, avec la participation du Président de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Secrétaire général des Nations Unies. Ce forum se tient chaque année pour confirmer le soutien à l'engagement des États membres des Nations Unies à l'égard de la Déclaration et du Programme d'action sur la culture de la paix adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 septembre 1999.

L'ambassadeur Idris a expliqué que l'accentuation du phénomène de terrorisme, du discours de haine, de discrimination raciale et religieuse et de xénophobie nécessitait une approche globale qui inclut des dimensions économiques, sociales, culturelles et intellectuelles, y compris le renouvellement du discours religieux et l'amélioration du niveau d'éducation, ainsi que l'importance de régler les conflits régionaux et de consolider les institutions nationales de l'État.