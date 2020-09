Sénégal: Monaco - Un départ à Marseille pour Keita Baldé ?

Pas utilisé à l'AS Monaco, Keita Baldé plairait à l'OM selon la presse italienne. Le club marseillais aurait à faire face à la concurrence de plusieurs équipes de Serie A dans le dossier de l'attaquant sénégalais.

L'Olympique de Marseille a pratiquement bouclé son mercato avec les arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo. Il ne manque plus qu'un attaquant supplémentaire, avec un profil différent de celui de Dario Benedetto, pour qu'André Villas-Boas dispose d'un effectif complet et paré à disputer la Ligue des champions en plus du championnat et de la Coupe de France.

Plusieurs noms ont circulé ces dernières semaines comme Mbaye Niang ou Boulaye Dia. Et voilà que la presse italienne donne une nouvelle piste. Selon Sky Italia, l'Olympique de Marseille serait parmi les prétendants de Keita Baldé (25 ans), l'attaquant sénégalais de l'AS Monaco. La saison dernière, il a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 21 rencontres de championnat (dont 9 titularisations). Les Marseillais seraient notamment en concurrence avec la Fiorentina, qui aurait les faveurs du joueur pour l'instant. Reste tout de même à savoir si le club de la Canebière, qui a annoncé vouloir investir sur ce poste, possède les fonds nécessaires pour tenter de recruter le Sénégalais de 25 ans. À moins qu'un prêt avec option d'achat soit possible !

L'Olympique de Marseille ne part donc pas vraiment avec une longueur d'avance sur cet épineux dossier, d'autant plus que son salaire conséquent (2,5 M€ net par saison) peut poser soucis. Mais on le sait, Niko Kovac l'a encore répété cette semaine, l'AS Monaco doit brader. Un prêt avec option d'achat, la piste que privilégierait la Fiorentina, pourrait donc être la solution pour les Phocéens...