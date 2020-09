Egypte: Le ministre de l'Agriculture souligne l'importance de renforcer le commerce intra-africain

Le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terres, Al-Sayed El Qusseir, a participé, ce vendredi, via visioconférence à la réunion de la table ronde du forum africain sur la Révolution Verte.

Elle est tenue sous le thème d'"opportunités d'investissement dans le domaine de l'agriculture et des systèmes alimentaires à la lumière de la pandémie de coronavirus", en présence des ministres africains de l'agriculture.

Cette réunion intervient dans le cadre des travaux du Forum, auquel participent le commissaire de l'Union africaine (UA) pour l'agriculture, un représentant de l'ONU, des représentants de la Banque mondiale, des bailleurs de fond étrangers et des partenaires dans le développement sur le continent africain.

Lors de son allocution prononcée à la réunion, M. El Qusseir a indiqué que les mesures de précaution prises par l'Etat pour faire face à la pandémie avaient contribué à la lutte contre sa propagation et avaient été louées par l'organisation mondiale de la santé (OMS), ajoutant que l'Egypte avait lancé de nombreuses initiatives et mesures qui soutiennent le rôle du secteur agricole et favorisent l'environnement d'investissement dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD) et de l'agenda de l'Afrique 2063.

L'Egypte mobilise tous ses potentiels, a-t-il fait savoir, pour servir les Africains, dont les fermes modèles mixtes mis en place par l'Etat égyptien, de concert avec les pays africains en vue de renforcer et de consolider la coopération et la complémentarité dans le domaine de l'agriculture et des recherches scientifiques.

Il a de même souligné l'importance du secteur de l'agriculture, vu ses capacités de créer des emplois directs et indirects et d'assurer des aliments sûrs pour les citoyens, et des programmes d'adaptation aux changements climatiques afin de parvenir à un développement agricole durable.