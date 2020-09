Afrique de l'Ouest: Covid-19 - La Banque mondiale débloque 70 millions de dollars en faveur du Togo

La Banque mondiale a annoncé cette semaine qu'elle allait débloquer 70 millions de dollars en faveur du Togo. Ce financement est octroyé pour moitié en don, le reste en prêt. L'objectif est d'aider le pays à exécuter son plan de redressement post-Covid 19 car le Togo n'échappe pas à une dégradation de son économie en raison de la pandémie.

Le produit intérieur brut (PIB) togolais devrait continuer à progresser cette année mais beaucoup moins que prévu. La Banque mondiale anticipe une croissance de 1% en 2020 alors qu'elle atteignait 5,3% l'an dernier et devait continuer à progresser. Il s'agit du moins du scénario de référence le plus optimiste et qui prend en compte une crise sanitaire de courte durée. Dans son scénario le plus pessimiste, l'institution de Washington table sur une contraction de 1,5% du PIB.

Rapide retour au niveau d'avant-crise

En cause, une baisse de la demande et de l'offre intérieures liées aux mesures sanitaires et aux restrictions de voyages. De plus, la baisse de la consommation chez ses partenaires commerciaux entraînera une baisse des exportations et de l'activité du port de la capitale Lomé, l'un des moteurs de croissance du pays.

Le transport fait d'ailleurs partie des secteurs particulièrement affectés avec la fabrication et l'agriculture. En conséquence, l'extrême pauvreté devrait augmenter de 1%. Dans les prévisions pré-Covid, son taux était au contraire attendu à la baisse.

Sur le moyen terme, la Banque mondiale reste plutôt positive. Le Togo devrait rapidement retrouver son rythme d'avant-crise avec une croissance à 4% dès 2021 et à 5,5 % en 2022 dans son scénario de référence.